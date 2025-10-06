Καμένα Βούρλα: Πυροβόλησαν σκύλο με δεκάδες σκάγια - Τον βρήκαν αιμόφυρτο οι ιδιοκτήτες του
Καμένα Βούρλα: Πυροβόλησαν σκύλο με δεκάδες σκάγια - Τον βρήκαν αιμόφυρτο οι ιδιοκτήτες του

Οι πυροβολισμοί πιθανότατα προέρχονται από κυνηγετικό όπλο - Ο σκύλος μεταφέρθηκε σε κτηνιατρική κλινική, όπου δέχεται συνεχή φροντίδα

Καμένα Βούρλα: Πυροβόλησαν σκύλο με δεκάδες σκάγια - Τον βρήκαν αιμόφυρτο οι ιδιοκτήτες του
Ένα αποτρόπαιο περιστατικό κακοποίησης ζώου σημειώθηκε στα Καμένα Βούρλα, προκαλώντας οργή στην τοπική κοινωνία.

Συγκεκριμένα, άγνωστοι φέρονται να πυροβόλησαν σκύλο έξω από ένα; σπίτι, ενώ το ζώο βρέθηκε αιμόφυρτο από τους ιδιοκτήτες του, οι οποίοι κατήγγειλαν το γεγονός στην Αστυνομία και στον Εισαγγελέα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι πυροβολισμοί πιθανότατα προέρχονται από κυνηγετικό όπλο. Ο σκύλος μεταφέρθηκε σε κτηνιατρική κλινική, όπου δέχεται συνεχή φροντίδα. Ο κτηνίατρος που τον εξέτασε, ανέφερε ότι στο σώμα του εντοπίστηκαν δεκάδες σκάγια – περίπου 60 με 70 – πολλά από τα οποία δεν κατέστη δυνατό να αφαιρεθούν, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι η πράξη έγινε σκόπιμα.

Πηγή: Lamianow


