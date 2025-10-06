Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
Καμένα Βούρλα: Πυροβόλησαν σκύλο με δεκάδες σκάγια - Τον βρήκαν αιμόφυρτο οι ιδιοκτήτες του
Καμένα Βούρλα: Πυροβόλησαν σκύλο με δεκάδες σκάγια - Τον βρήκαν αιμόφυρτο οι ιδιοκτήτες του
Οι πυροβολισμοί πιθανότατα προέρχονται από κυνηγετικό όπλο - Ο σκύλος μεταφέρθηκε σε κτηνιατρική κλινική, όπου δέχεται συνεχή φροντίδα
Ένα αποτρόπαιο περιστατικό κακοποίησης ζώου σημειώθηκε στα Καμένα Βούρλα, προκαλώντας οργή στην τοπική κοινωνία.
Συγκεκριμένα, άγνωστοι φέρονται να πυροβόλησαν σκύλο έξω από ένα; σπίτι, ενώ το ζώο βρέθηκε αιμόφυρτο από τους ιδιοκτήτες του, οι οποίοι κατήγγειλαν το γεγονός στην Αστυνομία και στον Εισαγγελέα.
Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι πυροβολισμοί πιθανότατα προέρχονται από κυνηγετικό όπλο. Ο σκύλος μεταφέρθηκε σε κτηνιατρική κλινική, όπου δέχεται συνεχή φροντίδα. Ο κτηνίατρος που τον εξέτασε, ανέφερε ότι στο σώμα του εντοπίστηκαν δεκάδες σκάγια – περίπου 60 με 70 – πολλά από τα οποία δεν κατέστη δυνατό να αφαιρεθούν, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι η πράξη έγινε σκόπιμα.
Πηγή: Lamianow
Ειδήσεις σήμερα:
Πιθανότατα ανήλικος ο δράστης του διπλού φονικού σε κάμπινγκ της Φοινικούντας
«Χειροδίκησε, με έσπρωξε και με έβριζε»: Η Τζίνα Αλιμόνου μιλά για το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας από τον πρώην σύντροφό της
Μόνιμα στην Αθήνα η οικογένεια του Γιάννη Αντετοκούνμπο - Τα παιδιά του ξεκίνησαν νηπιαγωγείο στο Κολλέγιο Αθηνών
Συγκεκριμένα, άγνωστοι φέρονται να πυροβόλησαν σκύλο έξω από ένα; σπίτι, ενώ το ζώο βρέθηκε αιμόφυρτο από τους ιδιοκτήτες του, οι οποίοι κατήγγειλαν το γεγονός στην Αστυνομία και στον Εισαγγελέα.
Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι πυροβολισμοί πιθανότατα προέρχονται από κυνηγετικό όπλο. Ο σκύλος μεταφέρθηκε σε κτηνιατρική κλινική, όπου δέχεται συνεχή φροντίδα. Ο κτηνίατρος που τον εξέτασε, ανέφερε ότι στο σώμα του εντοπίστηκαν δεκάδες σκάγια – περίπου 60 με 70 – πολλά από τα οποία δεν κατέστη δυνατό να αφαιρεθούν, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι η πράξη έγινε σκόπιμα.
Πηγή: Lamianow
Ειδήσεις σήμερα:
Πιθανότατα ανήλικος ο δράστης του διπλού φονικού σε κάμπινγκ της Φοινικούντας
«Χειροδίκησε, με έσπρωξε και με έβριζε»: Η Τζίνα Αλιμόνου μιλά για το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας από τον πρώην σύντροφό της
Μόνιμα στην Αθήνα η οικογένεια του Γιάννη Αντετοκούνμπο - Τα παιδιά του ξεκίνησαν νηπιαγωγείο στο Κολλέγιο Αθηνών
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα