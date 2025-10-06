Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 40χρονος Ρώσος, που καταζητούνταν για μεγάλη απάτη στη χώρα του
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 40χρονος Ρώσος, που καταζητούνταν για μεγάλη απάτη στη χώρα του
Χειροπέδες και σε έναν 49χρονο, που είχε καταδικαστεί για κλοπή και διακίνηση παράνομων μεταναστών
Ένας 40χρονος, υπήκοος Ρωσίας, συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, καθώς διώκεται στην πατρίδα του για απάτη ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης.
Εις βάρος του 40χρονου εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα, με το οποίο συνελήφθη και οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., συνελήφθη επίσης ένας 49χρονος άνδρας, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε απόφαση με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 18 ετών και 7 μηνών για κλοπή, διακίνηση παράνομων μεταναστών και προμήθεια κινητού τηλεφώνου σε κρατούμενο σε κατάστημα κράτησης.
Ειδήσεις σήμερα:
Πιθανότατα ανήλικος ο δράστης του διπλού φονικού σε κάμπινγκ της Φοινικούντας
«Χειροδίκησε, με έσπρωξε και με έβριζε»: Η Τζίνα Αλιμόνου μιλά για το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας από τον πρώην σύντροφό της
Μόνιμα στην Αθήνα η οικογένεια του Γιάννη Αντετοκούνμπο - Τα παιδιά του ξεκίνησαν νηπιαγωγείο στο Κολλέγιο Αθηνών
Εις βάρος του 40χρονου εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα, με το οποίο συνελήφθη και οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., συνελήφθη επίσης ένας 49χρονος άνδρας, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε απόφαση με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 18 ετών και 7 μηνών για κλοπή, διακίνηση παράνομων μεταναστών και προμήθεια κινητού τηλεφώνου σε κρατούμενο σε κατάστημα κράτησης.
Ειδήσεις σήμερα:
Πιθανότατα ανήλικος ο δράστης του διπλού φονικού σε κάμπινγκ της Φοινικούντας
«Χειροδίκησε, με έσπρωξε και με έβριζε»: Η Τζίνα Αλιμόνου μιλά για το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας από τον πρώην σύντροφό της
Μόνιμα στην Αθήνα η οικογένεια του Γιάννη Αντετοκούνμπο - Τα παιδιά του ξεκίνησαν νηπιαγωγείο στο Κολλέγιο Αθηνών
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα