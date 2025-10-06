Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 40χρονος Ρώσος, που καταζητούνταν για μεγάλη απάτη στη χώρα του
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 40χρονος Ρώσος, που καταζητούνταν για μεγάλη απάτη στη χώρα του

Χειροπέδες και σε έναν 49χρονο, που είχε καταδικαστεί για κλοπή και διακίνηση παράνομων μεταναστών 

Ένας 40χρονος, υπήκοος Ρωσίας, συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, καθώς διώκεται στην πατρίδα του για απάτη ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης.

Εις βάρος του 40χρονου εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα, με το οποίο συνελήφθη και οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., συνελήφθη επίσης ένας 49χρονος άνδρας, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε απόφαση με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 18 ετών και 7 μηνών για κλοπή, διακίνηση παράνομων μεταναστών και προμήθεια κινητού τηλεφώνου σε κρατούμενο σε κατάστημα κράτησης.


