Μυτιλήνη: Γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή μετά από ναυάγιο ανοικτά της Λέσβου - Διασώθηκαν 17 μετανάστες
Στην περιοχή συνεχίζουν να επιχειρούν σκάφη και ελικόπτερο του Λιμενικού Σώματος και της Frontex
Ναυάγιο σκάφους με πρόσφυγες και μετανάστες εντοπίστηκε σήμερα το πρωί στη θαλάσσια περιοχή 3,3 μίλια ανατολικά του Πλωμαρίου στη νότια Μυτιλήνη.
Μέχρι στιγμής διασώθηκαν 17 αλλοδαποί ενώ ανασύρθηκε νεκρή μια γυναίκα η οποία μεταφέρθηκε στο λιμάνι του Πλωμαρίου.
Στην περιοχή συνεχίζουν να επιχειρούν σκάφη και ελικόπτερο του Λιμενικού Σώματος και της Frontex.
