Μυτιλήνη: Γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή μετά από ναυάγιο ανοικτά της Λέσβου - Διασώθηκαν 17 μετανάστες
Μυτιλήνη Διάσωση Πρόσφυγες FRONTEX

Μυτιλήνη: Γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή μετά από ναυάγιο ανοικτά της Λέσβου - Διασώθηκαν 17 μετανάστες

Στην περιοχή συνεχίζουν να επιχειρούν σκάφη και ελικόπτερο του Λιμενικού Σώματος και της Frontex

Μυτιλήνη: Γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή μετά από ναυάγιο ανοικτά της Λέσβου - Διασώθηκαν 17 μετανάστες
Ναυάγιο σκάφους με πρόσφυγες και μετανάστες εντοπίστηκε σήμερα το πρωί στη θαλάσσια περιοχή 3,3 μίλια ανατολικά του Πλωμαρίου στη νότια Μυτιλήνη.

Μέχρι στιγμής διασώθηκαν 17 αλλοδαποί ενώ ανασύρθηκε νεκρή μια γυναίκα η οποία μεταφέρθηκε στο λιμάνι του Πλωμαρίου.

Στην περιοχή συνεχίζουν να επιχειρούν σκάφη και ελικόπτερο του Λιμενικού Σώματος και της Frontex.

