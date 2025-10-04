Εξασφαλίζουμε στα αγαπημένα μας ζωάκια μια άνετη καθημερινότητα σε κάθε φάση της ζωής τους και απολαμβάνουμε μαζί τους στιγμές χαράς και ηρεμίας.
Τα φορτηγά απειλούν τις τιμές των αγαθών στις γιορτές
Καθώς πλησιάζουν οι γιορτές και η κατανάλωση αναμένεται να εκτοξευθεί, η Ευρώπη αναμετράται με μια κρίση που απειλεί να φρενάρει τη ροή των αγαθών και να επιβαρύνει το κόστος για όλους.
Η ευρωπαϊκή εφοδιαστική αλυσίδα μπαίνει σε περίοδο έντονης πίεσης, καθώς ο κλάδος των οδηγών φορτηγών βρίσκεται στα όριά του. Η Διεθνής Ένωση Οδικών Μεταφορών (IRU) καταγράφει πάνω από 3,6 εκατομμύρια κενές θέσεις οδηγών σε 36 χώρες παγκοσμίως, με την Ευρώπη να σηκώνει μεγάλο μέρος του βάρους. Η έλλειψη οδηγών δεν είναι απλώς αριθμητική. Εξελίσσεται σε κρίσιμο παράγοντα αύξησης του κόστους μεταφοράς (και κατά προέκταση της τελικής τομής του προϊόντος) και καθυστερήσεων, που απειλεί να εκραγεί ενόψει της εορταστικής περιόδου, όταν η κατανάλωση κορυφώνεται.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της IRU και ευρωπαϊκών μεταφορικών οργανισμών, η κατάσταση επιδεινώνεται από τη γήρανση του ανθρώπινου δυναμικού. Ο μέσος όρος ηλικίας των επαγγελματιών οδηγών στην Ευρώπη έχει ξεπεράσει τα 47 έτη, ενώ λιγότερο από το 5% είναι κάτω των 25. Σε χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία, χιλιάδες οδηγοί αναμένεται να συνταξιοδοτηθούν τα επόμενα πέντε χρόνια, χωρίς να υπάρχουν αρκετοί νέοι για να καλύψουν το κενό. Το αποτέλεσμα είναι ήδη ορατό: καθυστερήσεις σε μεταφορές προϊόντων, αύξηση του κόστους logistics έως και 15% μέσα στο 2024 και πίεση στα περιθώρια κέρδους των εμπορικών αλυσίδων...
