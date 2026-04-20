Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα Τέμπη την Τετάρτη και την Πέμπτη (23/4) λόγω εργασιών συντήρησης για την πτώση βράχων

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας έγινε γνωστό ότι έπειτα από απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, λόγω εκτέλεσης έκτακτων εργασιών επιθεώρησης και συντήρησης μέτρων βραχοπροστασίας στην περιοχή της, θα ισχύσουν οι κάτωθι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:- πλήρης αποκλεισμός της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην Κοιλάδα των Τεμπών (τμήμα της Παλαιάς Εθνικής Οδού Ευαγγελισμού – Λεπτοκαρυάς), από τον κόμβο Αμπελακίων έως τον κόμβο Ομολίου, την Τετάρτη 22 Απριλίου 2026 από 08:00΄ έως 20:00΄ ώρα & την Πέμπτη 23 Απριλίου 2026 από 08:00΄ έως 20:00΄ ώρα.Η κυκλοφορία θα εξυπηρετείται μέσω του τμήματος του Αυτοκινητόδρομου από τον Α/Κ Ευαγγελισμού (χ/θ 377+176) έως τον Η-Α/Κ Ραψάνης (χ/θ 391+108), στο οποίο περιλαμβάνονται οι σήραγγες Τεμπών Τ1 και Τ2.