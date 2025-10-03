Στο νοσοκομείο άτομο που τραυματίστηκε σε τροχαίο στο Αγρίνιο - Δείτε φωτογραφίες

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία συμμετείχε και φέτος στην πρωτοβουλία «Ανοιχτά Ζυθοποιεία» της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών, υποδεχόμενη το κοινό στις εγκαταστάσεις της στη Ριτσώνα Ευβοίας, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου και προσφέροντάς του μια αυθεντική εμπειρία απόλαυσης και γνώσης.
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου στο Αγρίνιο, κατά το οποίο τραυματίστηκε ένα άτομο.
Σύμφωνα με το agriniopress.gr, στο τροχαίο ενεπλάκησαν συνολικά τρία αυτοκίνητα, τα οποία για άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες συγκρούστηκαν μεταξύ τους.
Τα οχήματα έχουν υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές, ενώ ένα άτομο που τραυματίστηκε μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου.
H Τροχαία Αγρινίου έχει αναλάβει τη διερεύνηση των συνθηκών του ατυχήματος.
