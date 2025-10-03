Εξασφαλίζουμε στα αγαπημένα μας ζωάκια μια άνετη καθημερινότητα σε κάθε φάση της ζωής τους και απολαμβάνουμε μαζί τους στιγμές χαράς και ηρεμίας.
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 61χρονος με σχεδόν δύο κιλά κάνναβης
Βρέθηκαν επίσης το χρηματικό ποσό των 2.000 ευρώ.
Ποσότητες κοκαΐνης και ακατέργαστης κάνναβης κατηγορείται ότι κατείχε άνδρας, 61 ετών, ο οποίος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη.
Σε αστυνομικές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο σπίτι του, παρουσία δικαστικού εκπροσώπου, βρέθηκαν -μεταξύ άλλων- 36,6 γραμμάρια κοκαΐνης, ποσότητα επεξεργασμένης κοκαΐνης (τύπου FIBA), 1 κιλό και 165 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, ένα γυάλινο βάζο με 645 γραμμάρια άγνωστης ουσίας, μία ζυγαριά ακριβείας και το χρηματικό ποσό των 2.000 ευρώ.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα πρωτοδικών.
