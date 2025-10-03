Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 61χρονος με σχεδόν δύο κιλά κάνναβης
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Ναρκωτικά Κάνναβη

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 61χρονος με σχεδόν δύο κιλά κάνναβης

Βρέθηκαν επίσης το χρηματικό ποσό των 2.000 ευρώ.

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 61χρονος με σχεδόν δύο κιλά κάνναβης
Ποσότητες κοκαΐνης και ακατέργαστης κάνναβης κατηγορείται ότι κατείχε άνδρας, 61 ετών, ο οποίος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη.

Σε αστυνομικές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο σπίτι του, παρουσία δικαστικού εκπροσώπου, βρέθηκαν -μεταξύ άλλων- 36,6 γραμμάρια κοκαΐνης, ποσότητα επεξεργασμένης κοκαΐνης (τύπου FIBA), 1 κιλό και 165 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, ένα γυάλινο βάζο με 645 γραμμάρια άγνωστης ουσίας, μία ζυγαριά ακριβείας και το χρηματικό ποσό των 2.000 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα πρωτοδικών.


Ειδήσεις σήμερα:

Guardian: Η Χαμάς δέχεται ασφυκτικές πιέσεις από Αίγυπτο, Κατάρ και Τουρκία για να πει «ναι» στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα

«Ο φονιάς είναι έξω, μου σκότωσε τα παιδιά και πρέπει να πληρώσει» – Συγκλονίζει η μητέρα του Άκη και της Χαριτίνης που σκοτώθηκαν σε τροχαίο

«Φωτιά» στο Καλλιμάρμαρο έβαλε ο Ρόμπι Γουίλιαμς - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Thema Insights

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης