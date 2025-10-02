Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.
ΕΟΦ: Προειδοποίηση για το σκεύασμα DIAXIL – Δεν έχει αξιολογηθεί για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά του
Το σκεύασμα, σύμφωνα με τον ΕΟΦ, έχει ψευδείς ισχυρισμούς για τη θεραπεία του διαβήτη – Το προϊόν δεν διαθέτει άδεια κυκλοφορίας
Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) προειδοποιεί ότι στο διαδίκτυο προωθείται και πωλείται το σκεύασμα DIAXIL με ψευδείς ισχυρισμούς για τη θεραπεία του διαβήτη, παρουσιάζοντας εγγυημένη αποτελεσματικότητα και υπεροχή έναντι εγκεκριμένων φαρμάκων, χωρίς ανεπιθύμητες ενέργειες, βελτίωση της γενικότερης υγείας, αποτελούμενο επίσης από φυσικά συστατικά.
Ψευδώς επίσης εμφανίζεται διακεκριμένος ιατρός που το διαφημίζει, ενώ οι καταχωρίσεις συνοδεύονται και από θετικές κριτικές ευχαριστημένων προσώπων που το χρησιμοποίησαν.
Σε ορισμένες ιστοσελίδες μάλιστα παρουσιάζεται ως «συμπλήρωμα διατροφής», παρόλο που διαφημίζεται για τη θεραπεία ασθένειας.
Ο ΕΟΦ ενημερώνει ότι το συγκεκριμένο σκεύασμα δεν έχει αξιολογηθεί για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά του αφού δεν διαθέτει άδεια κυκλοφορίας.
Συνιστάται στους πολίτες- καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, προκειμένου να μην εξαπατηθούν και να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί σε οποιαδήποτε διαφήμιση προϊόντων διαδικτύου και μάλιστα με "θαυματουργές" θεραπευτικές ιδιότητες ή χωρίς ανεπιθύμητες ενέργειες -ή στην παροχή ιατρικών συμβουλών- καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για την υγεία τους.
Υπενθυμίζεται ότι η διακίνηση και πώληση νόμιμων φαρμάκων γίνεται μόνο μέσω των φυσικών φαρμακείων. Οποιαδήποτε άλλη διακίνηση, π.χ. μέσω διαδικτύου, απαγορεύεται ρητά από την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας μας.
