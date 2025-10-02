Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.
Συνελήφθη 20χρονος οδηγός μοτοσικλέτας που παρέσυρε και εγκατέλειψε δίχρονο αγόρι στον Άγιο Δημήτριο
Ο 20χρονος δεν είχε άδεια οδήγησης – Σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος του για σωματικές βλάβες από αμέλεια και συμπεριφορά σε περίπτωση τροχαίου
Συνελήφθη το απόγευμα της Τετάρτης, 1 Οκτωβρίου ένας 20χρονος αλλοδαπός σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Α΄ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής για σωματικές βλάβες από αμέλεια, και συμπεριφορά σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, χθες το απόγευμα ο 20χρονος, οδηγώντας μοτοσικλέτα στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, παρέσυρε και στη συνέχεια εγκατέλειψε 2χρονο αγόρι, το οποίο βρισκόταν σε παιδικό καρότσι συνοδευόμενο από συγγενικό του πρόσωπο.
Αστυνομικοί της 'Αμεσης Δράσης που έσπευσαν άμεσα στο σημείο, μετά από αναζητήσεις εντόπισαν τον κατηγορούμενο λίγη ώρα αργότερα και τον οδήγησαν στο Α' Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής, όπου ταυτοποιήθηκε ως ο δράστης της παραπάνω αξιόποινης πράξης.
Όπως προέκυψε από την προανάκριση, ο 20χρονος στερούνταν άδειας ικανότητας οδήγησης. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα και του επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.
