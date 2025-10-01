Κλειστά τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί αύριο στη Ζάκυνθο λόγω της επικείμενης κακοκαιρίας
Κλειστά τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί αύριο στη Ζάκυνθο λόγω της επικείμενης κακοκαιρίας

Ο Δήμος καλεί τους πολίτες να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή, να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες και να τηρούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

Κλειστά τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί αύριο στη Ζάκυνθο λόγω της επικείμενης κακοκαιρίας
Με απόφαση του δημάρχου Ζακύνθου, Γιώργου Στασινόπουλου, και σε συνεννόηση με την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, την Πέμπτη (2/10) θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία, καθώς και οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί του νησιού.

Η απόφαση ελήφθη για προληπτικούς λόγους, καθώς αναμένεται η εκδήλωση έντονων φαινομένων που θα πλήξουν την περιοχή από το πρωί της Πέμπτης, με ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις, σύμφωνα με τo έκτακτo δελτίo επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ.

Ο Δήμος Ζακύνθου καλεί τους πολίτες να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή, να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες και να τηρούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας. Για οποιαδήποτε νεότερη εξέλιξη θα υπάρξει ανακοίνωση από τον Δήμου.



