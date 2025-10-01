Κλειστά τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί αύριο στη Ζάκυνθο λόγω της επικείμενης κακοκαιρίας
Κλειστά τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί αύριο στη Ζάκυνθο λόγω της επικείμενης κακοκαιρίας
Ο Δήμος καλεί τους πολίτες να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή, να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες και να τηρούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.
Με απόφαση του δημάρχου Ζακύνθου, Γιώργου Στασινόπουλου, και σε συνεννόηση με την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, την Πέμπτη (2/10) θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία, καθώς και οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί του νησιού.
Η απόφαση ελήφθη για προληπτικούς λόγους, καθώς αναμένεται η εκδήλωση έντονων φαινομένων που θα πλήξουν την περιοχή από το πρωί της Πέμπτης, με ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις, σύμφωνα με τo έκτακτo δελτίo επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ.
Ο Δήμος Ζακύνθου καλεί τους πολίτες να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή, να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες και να τηρούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας. Για οποιαδήποτε νεότερη εξέλιξη θα υπάρξει ανακοίνωση από τον Δήμου.
Η απόφαση ελήφθη για προληπτικούς λόγους, καθώς αναμένεται η εκδήλωση έντονων φαινομένων που θα πλήξουν την περιοχή από το πρωί της Πέμπτης, με ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις, σύμφωνα με τo έκτακτo δελτίo επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ.
Ο Δήμος Ζακύνθου καλεί τους πολίτες να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή, να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες και να τηρούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας. Για οποιαδήποτε νεότερη εξέλιξη θα υπάρξει ανακοίνωση από τον Δήμου.
Ειδήσεις σήμερα:
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε αναβολή της εκταφής του γιου του Πάνου Ρούτσι
Τραγωδία στην Άρτα: Νεκρή 28χρονη έγκυος λίγες ώρες μετά την εισαγωγή της στο νοσοκομείο
Νέο ξέσπασμα από τη μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη: «Δεν θέλω τις προσευχές της, καινούργια εκδοχή αυτό το κατά σάρκα μάνα;»
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε αναβολή της εκταφής του γιου του Πάνου Ρούτσι
Τραγωδία στην Άρτα: Νεκρή 28χρονη έγκυος λίγες ώρες μετά την εισαγωγή της στο νοσοκομείο
Νέο ξέσπασμα από τη μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη: «Δεν θέλω τις προσευχές της, καινούργια εκδοχή αυτό το κατά σάρκα μάνα;»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα