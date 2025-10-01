Καταιγίδα τώρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη - Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες

α. Από την αρχή της ημέρας μέχρι το απόγευμα στα νησιά του Ιονίουβ. Από τα ξημερώματα και μέχρι το απόγευμα στην Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησογ. Από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική Μακεδονίαδ. Από το μεσημέρι και κατά διαστήματα μέχρι και το βράδυ στη Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την υπόλοιπη Πελοπόννησο, τη δυτική Κρήτη, την Εύβοια και τις Σποράδεςε. Από τις βραδινές ώρες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και την ανατολική Μακεδονίαστ. Από αργά τη νύχτα στη Θράκη.Β. Την Παρασκευή (3-10-25)α. Από την αρχή της ημέρας μέχρι και το απόγευμα στα Δωδεκάνησαβ. Μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίουγ. Μέχρι και τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία.Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαιτέρως έντονα και θα παρουσιάσουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα:α. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως στις περιοχές Ζακύνθου, Κεφαλλονιάς) και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο την Πέμπτη μέχρι νωρίς το απόγευμαβ. Στην κεντρική Μακεδονία από το απόγευμα της Πέμπτης μέχρι και τις πρωινές ώρες της Παρασκευήςγ. Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου την Παρασκευή μέχρι το μεσημέριδ. Στα Δωδεκάνησα την Παρασκευή από νωρίς το πρωί μέχρι το απόγευμα.