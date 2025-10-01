Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.
Καταιγίδα τώρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη - Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες
Σε ποιες περιοχές βρέχει αυτή την ώρα - Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για την κακοκαιρία των επόμενων ημερών
Ξεκίνησαν οι βροχοπτώσεις σε Αττική, Θεσσαλονίκη και αρκετές περιοχές της Ελλάδας, ενώ αναμένεται έντονη κακοκαιρία τις επόμενες ημέρες με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις.
Αυτή την ώρα, έχει ξεκινήσει έντονη βροχόπτωση στο κέντρο της Αθήνας και αρκετές περιοχές των βορείων προαστίων όπως Κηφισιά, Βαρυμπόμπη και Μαρούσι.
Αναλυτικά οι περιοχές όπου βρέχει στην Αττική: Μαρούσι, Τατόι, Βλυχάδα, Νομισματοκοπείο, Χαλάνδρι, Κηφισιά, Βαρυμπόμπη, Πάρνηθα, Εκάλη, Πατήσια, Περιστέρι, Μεταμόρφωση, Αγία Παρασκευή, Δροσιά, Βριλήσσια, Ψυχικό, Παπάγου.
Η βροχή έχει ξεκινήσει και στη Μακεδονία με τις πρώτες ψιχάλες να πέφτουν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και την Καλαμαριά.
Αυτή την ώρα βρέχει και στα Φάρσαλα.
Τη σημαντική αυτή επιδείνωση του καιρού θα προκαλέσουν ψυχρές αέριες μάζες στην ανώτερη ατμόσφαιρα της κεντρικής Ευρώπης που μέσω της Αδριατικής θα έρθουν στην περιοχή μας.
Επισημαίνεται πως από ισχυρά φαινόμενα θα επηρεαστούν οι περισσότερες περιοχές της Ελλάδας.
Πιο αναλυτικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπονται :
Α. Την Πέμπτη (2-10-25)
Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για την κακοκαιρία των επόμενων ημερώνΚακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπονται στη χώρα μας το διήμερο Πέμπτης (2-10-25) - Παρασκευής (3-10-25).
Α. Την Πέμπτη (2-10-25)
α. Από την αρχή της ημέρας μέχρι το απόγευμα στα νησιά του Ιονίου
β. Από τα ξημερώματα και μέχρι το απόγευμα στην Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο
γ. Από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία
δ. Από το μεσημέρι και κατά διαστήματα μέχρι και το βράδυ στη Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την υπόλοιπη Πελοπόννησο, τη δυτική Κρήτη, την Εύβοια και τις Σποράδες
ε. Από τις βραδινές ώρες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και την ανατολική Μακεδονία
στ. Από αργά τη νύχτα στη Θράκη.
Β. Την Παρασκευή (3-10-25)
α. Από την αρχή της ημέρας μέχρι και το απόγευμα στα Δωδεκάνησα
β. Μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου
γ. Μέχρι και τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία.
Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαιτέρως έντονα και θα παρουσιάσουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα:
α. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως στις περιοχές Ζακύνθου, Κεφαλλονιάς) και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο την Πέμπτη μέχρι νωρίς το απόγευμα
β. Στην κεντρική Μακεδονία από το απόγευμα της Πέμπτης μέχρι και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής
γ. Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου την Παρασκευή μέχρι το μεσημέρι
δ. Στα Δωδεκάνησα την Παρασκευή από νωρίς το πρωί μέχρι το απόγευμα.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
