Νέο πρόγραμμα απασχόλησης 5.000 ανέργων άνω των 50 ετών, ξεκινούν οι αιτήσεις

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία 5.000 νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης, με την πρόσληψη ανέργων, ηλικίας άνω των 50 ετών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα

Ξεκινά σήμερα, Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 15:00, η υποβολή αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 5.000 ανέργων, ηλικίας άνω των 50 ετών, στον ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία 5.000 νέων θέσεων πλήρους απασχόλησης για άτομα άνω των 50 ετών σε επιχειρήσεις που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα.

Οι επιχειρήσεις που θα απασχολήσουν ανέργους ηλικίας 50 ετών και άνω σε νέες θέσεις εργασίας θα λάβουν επιχορήγηση από 50% έως 80% του συνολικού κόστους (μισθός και ασφαλιστικές εισφορές), ανάλογα με την κατηγορία του ανέργου.

Το ανώτατο μηνιαίο ποσό επιχορήγησης ορίζεται σε 1.004,80 ευρώ για 18 μήνες.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας e-services της ΔΥΠΑ (dypa.gov.gr) ή του gov.gr, στον σύνδεσμο ΕΔΩ

Μετά την υποβολή της αίτησης, οι εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ θα προτείνουν στην επιχείρηση υποψηφίους με τα απαιτούμενα προσόντα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 73.476.000 ευρώ, καλυπτόμενος από πόρους της ΔΥΠΑ.

