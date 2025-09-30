Η bwin και ο Ολυμπιακός μπήκαν δυναμικά στον όγδοο χρόνο της συνεργασίας τους και το γιόρτασαν με ένα ξεχωριστό cocktail party.
Στο «κόκκινο» η κάθοδος του Κηφισού μετά από τροχαίο στο ύψος του Ρέντη
Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες παρά μόνο για υλικές ζημιές
Τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (30/9) στην κάθοδο του Κηφισού στο ύψος του Ρέντη.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο ΙΧ συγκρούστηκαν, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν αναφορές για τραυματίες παρά μόνο για υλικές ζημιές.
Στο σημείο παρατηρείται δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων.
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
Δείτε στον χάρτη την κίνηση λίγο μετά τις 15.00:
