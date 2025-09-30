Δροσιά: Πού στρέφονται οι έρευνες για τους πυροβολισμούς - Η διαμάχη για την επιμέλεια και η ενέδρα του νυν στον πρώην σύντροφο

Ο δράστης διέφυγε και έκτοτε αναζητείται - Τι λένε κάτοικοι που βρίσκονταν στο σημείο την ώρα της επίθεσης - Στο επικρατέστερο σενάριο ο νυν σύντροφος γυναίκας από τη Ρουμανία αποφάσισε να επιτεθεί στον πρώην της και πατέρα του παιδιού τους