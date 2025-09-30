Δροσιά: Πού στρέφονται οι έρευνες για τους πυροβολισμούς - Η διαμάχη για την επιμέλεια και η ενέδρα του νυν στον πρώην σύντροφο
Ο δράστης διέφυγε και έκτοτε αναζητείται - Τι λένε κάτοικοι που βρίσκονταν στο σημείο την ώρα της επίθεσης - Στο επικρατέστερο σενάριο ο νυν σύντροφος γυναίκας από τη Ρουμανία αποφάσισε να επιτεθεί στον πρώην της και πατέρα του παιδιού τους
Τα κομμάτια του παζλ της αιματηρής επίθεσης με πυροβολισμούς στη Δροσιά που έγινε τα ξημερώματα της Τρίτης σε βάρος ενός 38χρονου προσπαθούν να ενώσουν τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. που χειρίζονται την υπόθεση.
Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 6.30 στον Άγιο Στέφανο τη στιγμή που το θύμα κινούνταν πεζό. Τότε ο ένας άνδρας τον προσέγγισε, έβγαλε ένα όπλο και τον πυροβόλησε από κοντινή απόσταση τραυματίζοντας τον σοβαρά. Στη συνέχεια ο δράστης διέφυγε και έκτοτε αναζητείται.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, από τα στοιχεία και τις μαρτυρίες που έχουν συλλέξει μέχρι και αυτή την ώρα οι ερευνητές, προκύπτει -ως πιθανότερο σενάριο- ο δράστης να είναι ο νυν σύντροφος μίας γυναίκας από τη Ρουμανία με την οποία το θύμα διατηρούσε σχέση στο παρελθόν.
Το ζευγάρι φέρεται να είχε αποκτήσει ένα παιδί και να βρισκόταν σε διαμάχη για λόγους που αφορούν, πιθανόν, στην επιμέλειά του. Λόγω λοιπόν αυτής της διαμάχης ο φερόμενος ως δράστης και νυν σύντροφος της γυναίκας αποφάσισε να παρέμβει στήνοντας ενέδρα στον 38χρονο.
Όπως περιέγραψε ένας κάτοικος της περιοχής: «το πρωί κατά 6:20 ακούσαμε έναν κρότο και μετά κάποιον να λέει “βοήθεια με πυροβόλησαν”. Ήταν μέσα στους θάμνους, βγήκε κάποια γυναίκα από το σπίτι αλλά δεν μπορούσαμε να δούμε πού ήταν». Κατά την ίδια μαρτυρία, στη συνέχεια «βγήκε ένας άνδρας με μαύρα ρούχα και μας ρώτησε "πού είναι ο άνδρας;". Εμείς του είπαμε κάπου μέσα στους θάμνους και τότε αυτός πήγε και τον πυροβόλησε άλλες 3-4 φορές».
«Εμείς φοβηθήκαμε, φύγαμε, επιστρέψαμε με τους αστυνομικούς και τον βρήκαμε μέσα στους θάμνους τον άνθρωπο. Μας είπε ότι κάποιος τον πυροβόλησε, ότι είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του και ότι τον πυροβόλησε στο στήθος και τα πόδια».
Στο σημείο που έπεσαν οι πυροβολισμοί βρέθηκαν τρεις κάλυκες των 9mm, ενώ μετά τους πυροβολισμούς ο 38χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» όπου νοσηλεύεται.
