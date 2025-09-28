Με καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, η Huawei ενισχύει την ποιότητα της εκπαίδευσης και της έρευνας, προάγοντας την καινοτομία, την παραγωγικότητα και την πρόσβαση σε βιώσιμες, ασφαλείς υποδομές για όλους
Αστυνομικός απήγαγε και ξυλοκόπησε πολίτη στην Ξάνθη γιατί τον πέρασε για «λαθρομετανάστη»
Ο αστυνομικός συνελήφθη - Ο πολίτης, που ζει στη Γερμανία και επισκεπτόταν τους γονείς του στην Ελλάδα πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας
Ένα απίστευτο και συνάμα εξοργιστικό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στην Ξάνθη: Αστυνομικός της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ξάνθης, εκτός υπηρεσίας και φορώντας πολιτικά ρούχα, φέρεται να προσέγγισε στην περιοχή του Σουνίου έναν 40χρονο Έλληνα πολίτη, τον οποίο – όπως ισχυρίστηκε – πέρασε για «λαθρομετανάστη». Χωρίς κανέναν απολύτως έλεγχο ή αρμοδιότητα, του πέρασε χειροπέδες, τον έριξε στο πορτμπαγκάζ του οχήματός του και τον μετέφερε σε απομονωμένο χωράφι στο Σέλερο, όπου τον ξυλοκόπησε άγρια και τον εγκατέλειψε.
Το θύμα, όπως γράφει το xanthinews.gr, είναι ομογενής που ζει στη Γερμανία, είχε επιστρέψει στην Ξάνθη για να επισκεφθεί τους γονείς του. Είναι διπλής υπηκοότητας (ελληνικής και γερμανικής) και μάλιστα πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας. Η κατάσταση της υγείας του κάνει την επικοινωνία δύσκολη, αφού δεν μιλά καλά ελληνικά και έχει προβλήματα ακοής.
Ο αστυνομικός, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος, παράνομη κατακράτηση και σωματική βλάβη, μετά από καταγγελία του πολίτη.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, από την προανάκριση που ακολούθησε διακριβώθηκε η εμπλοκή του αστυνομικού στην υπόθεση, με αποτέλεσμα να συλληφθεί και να σχηματιστεί σε βάρος του ποινική δικογραφία. Παράλληλα, έχει κινηθεί και η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία.
Ο συλληφθείς οδηγείται στον αρμόδιο Εισαγγελέα για τις περαιτέρω ενέργειες.
Η Ελληνική Αστυνομία υπογραμμίζει, στην ανακοίνωσή της, ότι επιδεικνύει μηδενική ανοχή σε συμπεριφορές που δε συνάδουν με την αποστολή και τον ρόλο της, τονίζοντας ότι ενεργοποιεί άμεσα τις ποινικές και πειθαρχικές διαδικασίες με στόχο τη διασφάλιση της νομιμότητας, την ενίσχυση της διαφάνειας και την εμπέδωση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τον θεσμό.
