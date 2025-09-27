Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ανήλικη γιατί οδηγούσε μοτοποδήλατο που είχε κλέψει νωρίτερα
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Ανήλικη Μοτοποδήλατο

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ανήλικη γιατί οδηγούσε μοτοποδήλατο που είχε κλέψει νωρίτερα

Σχηματίζεται δικογραφία σε βάρος της μητέρας της για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ανήλικη γιατί οδηγούσε μοτοποδήλατο που είχε κλέψει νωρίτερα
1 ΣΧΟΛΙΟ
Συνελήφθη το πρωί της Παρασκευής, στο κέντρο της πόλης, 13χρονη καθώς εντοπίσθηκε να επιβαίνει σε δίκυκλο μοτοποδήλατο το οποίο, όπως διαπίστωσαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, είχε αφαιρέσει νωρίτερα από την ίδια περιοχή. Παράλληλα σχηματίζεται δικογραφία σε βάρος της μητέρας της για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Ειδήσεις σήμερα:

Ισχυρό πλήγμα στο τουρκολιβυκό μνημόνιο από την Αίγυπτο: Αποκρούει την προσπάθεια αμφισβήτησης των ελληνικών οικοπέδων νοτίως της Κρήτης

Δείτε βίντεο: Αλεπού σε εστιατόριο ξενοδοχείου στη Γλυφάδα, κυκλοφορούσε ανάμεσα στα τραπέζια

Ισχυρό πλήγμα στο τουρκολιβυκό μνημόνιο από την Αίγυπτο: Αποκρούει την προσπάθεια αμφισβήτησης των ελληνικών οικοπέδων νοτίως της Κρήτης
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Η τεχνολογία στην υπηρεσία της κοινωνίας, το μήνυμα της Huawei στην 89η ΔΕΘ

Η τεχνολογία στην υπηρεσία της κοινωνίας, το μήνυμα της Huawei στην 89η ΔΕΘ

Με καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, η Huawei ενισχύει την ποιότητα της εκπαίδευσης και της έρευνας, προάγοντας την καινοτομία, την παραγωγικότητα και την πρόσβαση σε βιώσιμες, ασφαλείς υποδομές για όλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης