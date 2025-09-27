Με καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, η Huawei ενισχύει την ποιότητα της εκπαίδευσης και της έρευνας, προάγοντας την καινοτομία, την παραγωγικότητα και την πρόσβαση σε βιώσιμες, ασφαλείς υποδομές για όλους
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ανήλικη γιατί οδηγούσε μοτοποδήλατο που είχε κλέψει νωρίτερα
Σχηματίζεται δικογραφία σε βάρος της μητέρας της για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου
Συνελήφθη το πρωί της Παρασκευής, στο κέντρο της πόλης, 13χρονη καθώς εντοπίσθηκε να επιβαίνει σε δίκυκλο μοτοποδήλατο το οποίο, όπως διαπίστωσαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, είχε αφαιρέσει νωρίτερα από την ίδια περιοχή. Παράλληλα σχηματίζεται δικογραφία σε βάρος της μητέρας της για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
