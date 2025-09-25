Σίγουρα έχετε ακούσει να μιλούν για το leasing αυτοκινήτων. Γνωρίζετε όμως ότι απευθύνεται και σε ιδιώτες; Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο βολικό και εξυπηρετικό είναι!
Προσλήψεις 9.445 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το τρέχον σχολικό έτος
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την από την Τετάρτη 1 έως και την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025
Προσλήψεις 9.445 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και στην Γενική Εκπαίδευση ως προσωρινών αναπληρωτών - με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου - ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Παιδείας.
Επιπλέον, διατέθηκαν για πρόσληψη στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, 15 προσωρινοί αναπληρωτές κλάδων Β/θμιας Εκπ/σης.
Συγκεκριμένα, για το διδακτικό έτος 2025-2026 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές :
(α) 3.418 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ), και
Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:
(β) 3.041 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Γενική Εκπαίδευση.
(α) 673 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ),
Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:
(β) 2.206 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Γενική Εκπαίδευση, και
(γ) 92 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ79.01 σε Μουσικά Σχολεία για τη διδασκαλία μουσικών ειδικεύσεων.
Επιπλέον, διατέθηκαν για πρόσληψη στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, 15 προσωρινοί αναπληρωτές κλάδων Β/θμιας Εκπ/σης.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την από την Τετάρτη 1 έως και την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025.
Επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να ανατρέξουν στην διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes όπου έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.
