Φωτιά τώρα στο Δοτσικό Γρεβενών - Σηκώθηκαν δύο εναέρια
Κινητοποιήθηκαν 55 πυροσβέστες με 13 οχήματα, ένα ελικόπτερο και ένα αεροσκάφος
Φωτιά ξέσπασε μετά τις 5:30 το απόγευμα της Πέμπτης (25/9) στο Δοτσικό Γρεβενών.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 55 πυροσβέστες με 13 οχήματα, πέντε ομάδες πεζοπόρων, ένα ελικόπτερο και ένα αεροσκάφος.
