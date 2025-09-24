Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Έκρηξη φιάλης υγραερίου σε καφενείο στο κέντρο του Ηρακλείου – Τραυματίστηκε ένας άνδρας
Από την έκρηξη σημειώθηκαν υλικές ζημιές στην επιχείρηση αλλά και σε παράπλευρα καταστήματα
Αναστάτωση προκλήθηκε στο κέντρο του Ηρακλείου νωρίτερα το μεσημέρι, μετά από έκρηξη φιάλης υγραερίου σε καφενείο, μια «ανάσα» από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά.
Το περιστατικό σημειώθηκε στη γωνία των οδών Αγίου Μηνά και Καλοκαιρινού, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Στο σημείο έσπευσαν πέντε οχήματα με 15 πυροσβέστες, ενώ έχει συγκεντρωθεί πλήθος πολιτών που άκουσαν τον εκκωφαντικό θόρυβο.
Από την έκρηξη τραυματίστηκε ελαφρώς ένας άνδρας, τον οποίο απεγκλώβισε η πυροσβεστική. Επίσης, προκλήθηκε μικρής έκτασης πυρκαγιά, εντός του καταστήματος.
Από την έκρηξη σημειώθηκαν υλικές ζημιές στην επιχείρηση αλλά και σε παράπλευρα καταστήματα.
Πηγή: creta24
Έκρηξη φιάλης σε καφενείο στο κέντρο του Ηρακλείου – Συναγερμός στην πυροσβεστικήPosted by Creta24 on Wednesday, September 24, 2025
