Δήμος Αθηναίων: Παραδόθηκαν δύο ανακαινισμένες παιδικές χαρές σε Νέο Κόσμο και Παγκράτι

Δύο πλήρως ανακαινισμένες παιδικές χαρές, σεκαι, παρέδωσε στα παιδιά ο. Η πρώτη, στη συμβολή Ραφτοπούλου και Σουλιωτών στον Νέο Κόσμο, καταλαμβάνει 248 τ.μ., ενώ η δεύτερη, στη Δαμάρεως και Αλκέτου στο Παγκράτι, έχει συνολική επιφάνεια 340 τ.μ.Και οι δύο χώροι αναδιαμορφώθηκαν πλήρως. Διαθέτουν νέο εξοπλισμό, με σύνθετες κατασκευές, τσουλήθρες, κούνιες και τραμπάλες, ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Έχουν τοποθετηθεί χυτά ελαστικά δάπεδα απορρόφησης κραδασμών, νέα μεταλλική περίφραξη και σύγχρονος φωτισμός.Παράλληλα, έχουν προβλεφθεί σημεία φυσικής σκίασης από τα δέντρα, παγκάκια για τους συνοδούς, βρύσες με πόσιμο νερό, κάδοι απορριμμάτων, ενώ εξασφαλίζεται πλήρης πρόσβαση για ΑμεΑ μέσω ειδικά διαμορφωμένων ραμπών. Οι χώροι πληρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 και έχουν πιστοποιηθεί από τον ανεξάρτητο φορέα OCTOCERT, εξασφαλίζοντας ένα προστατευμένο περιβάλλον.Από τις αρχές του 2024 μέχρι σήμερα έχουν παραδοθεί συνολικάπαιδικές χαρές, σε όλη την. Αυτές είναι:- Σίνα και Δαφνομήλη, Εξάρχεια- Λόφος Στρέφη- Δεινοκράτους και Αναπήρων Πολέμου, Κολωνάκι- Πλατεία Ραγκαβά, Ακρόπολη- Δαμάρεως και Αλκέτου, Παγκράτι- Ραφτοπούλου και Σουλιωτών, Ν. Κόσμος

- Άλσος Προμπονά - Χώρος Α, Ριζούπολη- Ζαφειροπούλου και Καβάφη, Πατήσια- Σαβαγηνών και Διοπόλεως, Πατήσια- Ερμωνάσσης και Πιτυούντος, Ριζούπολη- Βικέλα κσι Λαμπάκη, Πατήσια- Βαλλιανών κσι Δάιρπφελντ, Πατήσια- Άγιος Παντελεήμονας, Αχαρνών- Πάφου και Μιχαήλ Βόδα, Άγιος Νικόλαος- Πατησίων και Κύπρου, Κυψέλη- Βαφειοχωρίου και Παπαστράτου, Γκύζη«Οι παιδικές χαρές αποτελούν σημεία αναφοράς για τις γειτονιές μας. Μέχρι τις αρχές του 2026, η Αθήνα θα έχει συνολικά 24 πλήρως ανακαινισμένες παιδικές χαρές», δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων,και πρόσθεσε: «Παραδίδουμε ασφαλείς και σύγχρονους χώρους, όπου τα παιδιά θα μπορούν να απολαμβάνουν ανέμελα το παιχνίδι τους. Προσφέρουμε στους μικρούς δημότες στιγμές χαράς και ξεγνοιασιάς, με ισότιμη πρόσβαση για όλους. Στον Δήμο Αθηναίων, επενδύουμε στη νέα γενιά και ταυτόχρονα δίνουμε ζωή στους δημόσιους χώρους της πόλης».Η πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ),, τόνισε: «Κάθε παιδική χαρά που ανακατασκευάζουμε ή δημιουργούμε φέρνει μαζί της γέλια, δημιουργία και φιλίες. Η ασφάλεια και η προσβασιμότητα για όλα τα παιδιά είναι η απόλυτη προτεραιότητά μας. Με τις νέες και ανακατασκευασμένες παιδικές χαρές, η Αθήνα γίνεται πιο ανθρώπινη και φιλική».Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της δημοτικής Αρχής, μέσα στον Οκτώβριο αναμένεται να ξεκινήσει η κατασκευήεκ των οποίων οι 5 είχαν εγκαταλειφθεί και υπολογίζεται να παραδοθούν μέχρι τις αρχές του 2026. Αυτές οι παιδικές χαρές βρίσκονται στις εξής περιοχές:- Ασκληπιού και Γρηγορίου Θεολόγου, πλατεία Νεαπόλεως- Πλατεία Καρκαβίτσα, τέρμα της οδού Πατησίων- Κύμης και Αριστομένους, Αττική- Αμφιτρίτης και Άλτεως, Κυψέλη- Προμηθέως και Επιδάμνου, Κάτω Πατήσια- Πλατεία Παρθένη, Πολύγωνο- Ησαΐα Σαλώνων και Αξιού, Γκύζη- Λαχανά και Χρυσηίδος, Κυψέλη.