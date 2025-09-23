Η Βουλή φωτίζεται με το χρυσό της ελπίδας - Μήνυμα στήριξης στον αγώνα κατά του παιδικού καρκίνου

Δείτε φωτογραφίες - Σ ύμφωνα με επίσημα στοιχεία, κάθε χρόνο περίπου 250.000 παιδιά σε όλο τον κόσμο νοσούν από καρκίνο, από τα οποία βέβαια μόνο ποσοστό 20% έχει δυνατότητα πρόσβασης σε σωστή ιατρική φροντίδα