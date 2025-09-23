Κλειστοί τέσσερις σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης την Τετάρτη
ΕΛΛΑΔΑ
Μετρό Θεσσαλονίκης Μετρό Θεσσαλονίκη

Κλειστοί τέσσερις σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης την Τετάρτη

Oι σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί και οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς να σταματούν σε αυτούς

Κλειστοί τέσσερις σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης την Τετάρτη
4 ΣΧΟΛΙΑ
Αναστέλλεται από τις 3 το μεσημέρι αύριο, Τετάρτη, η λειτουργία τεσσάρων σταθμών του μετρό Θεσσαλονίκης, λόγω προγραμματισμένης κινητοποίησης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση, θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο».

σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί και οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς να σταματούν σε αυτούς. Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για την ώρα επαναλειτουργίας των συγκεκριμένων σταθμών. H λειτουργία στους υπόλοιπους σταθμούς θα διεξάγεται κανονικά.

