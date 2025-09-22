Αδιανόητη τραγωδία με τον θάνατο του 2,5 μηνών βρέφους στον Αποκόρωνα: Οι γονείς του το πλάκωσαν την ώρα που κοιμόντουσαν
Αδιανόητη τραγωδία με τον θάνατο του 2,5 μηνών βρέφους στον Αποκόρωνα: Οι γονείς του το πλάκωσαν την ώρα που κοιμόντουσαν
Το ζευγάρι είχε παρευρεθεί σε γάμο το προηγούμενο βράδυ και φέρονται να είχαν καταναλώσει αλκοόλ
Σοκάρουν τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως για τον θάνατο του 2, 5 μηνών βρέφους στον Αποκόρωνα.
Σύμφωνα με πρόσφατες πληροφορίες, οι γονείς του μωρού - ένα ζευγάρι Φινλανδών - προκάλεσαν τον θάνατο του βρέφους, καθώς πλάκωσαν το μωρό ενώ κοιμόντουσαν.
Συγκεκριμένα, το ζευγάρι είχε παρευρεθεί σε γάμο το βράδυ του Σαββάτου και έβαλαν ανάμεσα τους να κοιμηθεί το μωρό, με αποτέλεσμα από λάθος να το πλάκωσαν από λάθος. Σημειώνεται πως αμφότεροι φέρονται να είχαν καταναλώσει αλκοόλ.
Θυμίζεται πως κατά την ιατροδικαστική εξέταση είχε διαπιστωθεί «ασφυκτικός θάνατος», χωρίς, ωστόσο να διαπιστωθεί εγκληματική ενέργεια.
Οι γονείς οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα και αφέθηκαν ελεύθεροι το πρωί της Κυριακής, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία.
