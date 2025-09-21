Συνελήφθησαν οι τρεις νεαροί που πέταξαν ανήλικο σε τζαμαρία στην Κρήτη
ΕΛΛΑΔΑ
Ρέθυμνο Ανήλικος

Συνελήφθησαν οι τρεις νεαροί που πέταξαν ανήλικο σε τζαμαρία στην Κρήτη

Στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς κανένας από τους εμπλεκόμενους στη συμπλοκή δεν υπέβαλε επίσημη καταγγελία

Συνελήφθησαν οι τρεις νεαροί που πέταξαν ανήλικο σε τζαμαρία στην Κρήτη
59 ΣΧΟΛΙΑ
Συνελήφθησαν στο Ρέθυμνο τρεις νεαροί για τον άγριο ξυλοδαρμό ανηλίκου, τον οποίο εκσφενδόνισαν σε τζαμαρία καταστήματος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (20/9), προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία.

Οι συλληφθέντες, ηλικίας 19 και 20 ετών, φέρονται να συμμετείχαν σε βίαιη συμπλοκή, κατά την οποία υπήρξαν γροθιές, κλοτσιές και τελικά η πτώση του ανήλικου πάνω στη βιτρίνα. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται και το όνομα δόκιμου αστυνομικού, που συνδέεται με έρευνα για τη λεγόμενη «μαφία της Κρήτης».


Ο ανήλικος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Τελικά, οι τρεις νεαροί αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς κανένας από τους εμπλεκόμενους στη συμπλοκή δεν υπέβαλε επίσημη καταγγελία.

Ειδήσεις σήμερα:

«Φρούριο» το σπίτι της γυναίκας που έθαψε τη μητέρα της στη Βοιωτία – Έπαιζε θέατρο μπροστά στους γείτονες, λέει η ξαδέλφη της

«Δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος» - Η πρώτη αντίδραση Νετανιάχου μετά την αναγνώριση από Βρετανία, Καναδά και Αυστραλία

Πεθαίνοντας στη Μικρά Ασία - Η άγνωστη ιστορία των Ελλήνων που αιχμαλώτισαν οι Τούρκοι το 1922
59 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Σπουδές με σιγουριά στο IdEF: 30 χρόνια διεθνής αναγνώριση με αποφοίτους που ήδη δικηγορούν, προπονούν, διοικούν

Σπουδές με σιγουριά στο IdEF: 30 χρόνια διεθνής αναγνώριση με αποφοίτους που ήδη δικηγορούν, προπονούν, διοικούν

Το Γαλλικό Κολλέγιο προσφέρει σπουδές με εγκυρότητα και αναγνωρισμένα πτυχία που απονέμονται απευθείας από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord.

Η COSMOTE TELEKOM στηρίζει τον ελληνικό στίβο – Χορηγός του ΣΕΓΑΣ και των Ολυμπιονικών Τεντόγλου & Καραλή

Με τη λάμψη του Μίλτου Τεντόγλου, τη δυναμική του Εμμανουήλ Καραλή και την ενωμένη εθνική ομάδα, η Ελλάδα δίνει το «παρών» στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου - Στο πλευρό τους βρίσκεται η COSMOTE TELEKOM, στηρίζοντας έμπρακτα κάθε βήμα τους.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης