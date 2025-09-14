Η στρατηγική αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου αποτελεί καταλύτη για μακροπρόθεσμη ευημερία τόσο σε εθνικό, όσο και σε τοπικό επίπεδο.
Τζόκερ 14/9/25: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης - Τα νούμερα που κερδίζουν
Τζόκερ 14/9/25: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης - Τα νούμερα που κερδίζουν
Στη δεύτερη κατηγορία δεν βρέθηκαν τυχεροί
Τζακ ποτ είχαμε στην κλήρωση του Τζόκερ σήμερα Κυριακή, το οποίο μοίραζε πάνω από 1,35 εκατ. ευρώ στην πρώτη κατηγορία.
Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι οι 16,21,32,40,42 και Τζόκερ το 17.
Στη δεύτερη κατηγορία δεν βρέθηκαν τυχεροί.
Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι οι 16,21,32,40,42 και Τζόκερ το 17.
Στη δεύτερη κατηγορία δεν βρέθηκαν τυχεροί.
Ειδήσεις σήμερα
Συγκλονιστικός Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Είναι το μεγαλύτερο επίτευγμά μου, επιτέλους τα κατάφερα για εμένα και για τη χώρα μου» - Δείτε βίντεο
«Εμφύλιος» στις ΗΠΑ: Η δολοφονία του Κερκ άνοιξε μεγάλες πληγές
Πρίγκιπας Χάρι: Είμαι ευτυχισμένος με το ποιος είμαι και με τη ζωή που κάνω, η συνείδησή μου είναι καθαρή
Συγκλονιστικός Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Είναι το μεγαλύτερο επίτευγμά μου, επιτέλους τα κατάφερα για εμένα και για τη χώρα μου» - Δείτε βίντεο
«Εμφύλιος» στις ΗΠΑ: Η δολοφονία του Κερκ άνοιξε μεγάλες πληγές
Πρίγκιπας Χάρι: Είμαι ευτυχισμένος με το ποιος είμαι και με τη ζωή που κάνω, η συνείδησή μου είναι καθαρή
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα