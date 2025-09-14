Τζόκερ 14/9/25: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης - Τα νούμερα που κερδίζουν
Τζόκερ 14/9/25: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης - Τα νούμερα που κερδίζουν

Στη δεύτερη κατηγορία δεν βρέθηκαν τυχεροί

Τζακ ποτ είχαμε στην κλήρωση του Τζόκερ σήμερα Κυριακή, το οποίο μοίραζε πάνω από 1,35 εκατ. ευρώ στην πρώτη κατηγορία.

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι οι 16,21,32,40,42 και Τζόκερ το 17.

