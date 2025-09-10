Προπτυχιακό πρόγραμμα στο «Ελληνικό Δίκαιο με στοιχεία Αγγλικού Δικαίου»
Προβλήματα σε δρομολόγια για τη μεταφορά μαθητών σε σχολεία της Αττικής - Διαμαρτυρία της Ομοσπονδίας Γονέων και Κηδεμόνων
Προβλήματα σε δρομολόγια για τη μεταφορά μαθητών σε σχολεία της Αττικής - Διαμαρτυρία της Ομοσπονδίας Γονέων και Κηδεμόνων
Η Ομοσπονδία Γονέων δεν συμφωνεί με την ανάθεση της μεταφοράς των μαθητών σε ιδιωτικές εταιρείες μέσω διαγωνισμού
Σοβαρές δυσκολίες στη μετακίνηση μαθητών παρατηρούνται σε πολλές περιοχές της Αττικής, καθώς περισσότερα από 120 δρομολόγια χαρακτηρίζονται «άγονα» και δεν εκτελούνται, με αποτέλεσμα δεκάδες παιδιά να μην μπορούν να μεταφερθούν στα σχολεία τους.
Πιο συγκεκριμένα, εντοπίζονται περισσότερα από 100 «άγονα» δρομολόγια στην Ανατολική Αττική, 13 στη Δυτική Αττική, 7 στα Μουσικά Σχολεία Αλίμου, Παλλήνης, Ιλίου. 2 στο Καλλιτεχνικό Σχολείο Κερατσινίου, 1 στο 1ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Πειραιά, 1 στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Αγίας Παρασκευής. 2 στο 2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Αθηνών.
Σύμφωνα με την ανοικτή επιστολή της Ομοσπονδίας Γονέων και Κηδεμόνων Αττικής, η οποία απευθύνεται στον Περιφερειάρχη Αττικής και τον Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας, πρέπει να δοθεί άμεσα λύση στο πρόβλημα της μετακίνησης των μαθητών, καθώς είναι μεγάλος ο αριθμός που παραμένει εκτός δρομολογίων. Ιδιαίτερα πλήττεται ο δήμος Σαρωνικού ενώ επισημαίνεται το οξυμένο πρόβλημα που έχει προκύψει για τα παιδιά που φοιτούν σε ειδικά σχολεία.
Η Ομοσπονδία Γονέων εκφράζει την αντίθεσή της με τη διαδικασία που ισχύει, δηλαδή να ανατίθεται κατόπιν διαγωνισμού, η μεταφορά των μαθητών σε ιδιωτικές εταιρείες καθώς όταν προσκρούει στα συμφέροντά τους - όπως καταγγέλλουν – τα δρομολόγια δεν πραγματοποιούνται.
Αναλυτικά η ανοικτή επιστολή της Ομοσπονδίας Γονέων και Κηδεμόνων Αττικής:
Πιο συγκεκριμένα, εντοπίζονται περισσότερα από 100 «άγονα» δρομολόγια στην Ανατολική Αττική, 13 στη Δυτική Αττική, 7 στα Μουσικά Σχολεία Αλίμου, Παλλήνης, Ιλίου. 2 στο Καλλιτεχνικό Σχολείο Κερατσινίου, 1 στο 1ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Πειραιά, 1 στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Αγίας Παρασκευής. 2 στο 2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Αθηνών.
Σύμφωνα με την ανοικτή επιστολή της Ομοσπονδίας Γονέων και Κηδεμόνων Αττικής, η οποία απευθύνεται στον Περιφερειάρχη Αττικής και τον Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας, πρέπει να δοθεί άμεσα λύση στο πρόβλημα της μετακίνησης των μαθητών, καθώς είναι μεγάλος ο αριθμός που παραμένει εκτός δρομολογίων. Ιδιαίτερα πλήττεται ο δήμος Σαρωνικού ενώ επισημαίνεται το οξυμένο πρόβλημα που έχει προκύψει για τα παιδιά που φοιτούν σε ειδικά σχολεία.
Η Ομοσπονδία Γονέων εκφράζει την αντίθεσή της με τη διαδικασία που ισχύει, δηλαδή να ανατίθεται κατόπιν διαγωνισμού, η μεταφορά των μαθητών σε ιδιωτικές εταιρείες καθώς όταν προσκρούει στα συμφέροντά τους - όπως καταγγέλλουν – τα δρομολόγια δεν πραγματοποιούνται.
Αναλυτικά η ανοικτή επιστολή της Ομοσπονδίας Γονέων και Κηδεμόνων Αττικής:
Ειδήσεις σήμερα:
Ποινική δίωξη στον διευθυντή της καρδιοχειρουργικής του «Ιπποκράτειου» Δημήτρη Λυμπεριάδη που συνελήφθη για φακελάκια έως €5.000
Τουσκ: Η Πολωνία ζητά την ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ για την εισβολή ρωσικών drone - 19 φορές παραβιάστηκε ο εναέριος χώρος της
Τα τελευταία δευτερόλεπτα προτού η Ιρίνα ξεψυχήσει - Βλέπει τον δολοφόνο της με βλέμμα γεμάτο τρόμο, σοκαριστικό βίντεο
Ποινική δίωξη στον διευθυντή της καρδιοχειρουργικής του «Ιπποκράτειου» Δημήτρη Λυμπεριάδη που συνελήφθη για φακελάκια έως €5.000
Τουσκ: Η Πολωνία ζητά την ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ για την εισβολή ρωσικών drone - 19 φορές παραβιάστηκε ο εναέριος χώρος της
Τα τελευταία δευτερόλεπτα προτού η Ιρίνα ξεψυχήσει - Βλέπει τον δολοφόνο της με βλέμμα γεμάτο τρόμο, σοκαριστικό βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα