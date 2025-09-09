Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
Ποινή φυλάκισης 3 ετών για 33χρονο που παρενοχλούσε επί 12 χρόνια την πρώην σύντροφό του στον Βόλο
O 33χρονος διαδίδει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο ερωτικού περιεχομένου, το οποίο ισχυρίζεται ότι δείχνει την 28χρονη, κάτι που εκείνη αρνείται κατηγορηματικά.
Στη φυλακή οδηγήθηκε σήμερα το μεσημέρι, με απόφαση του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου, ένας 33χρονος που παρενοχλούσε την 28χρονη πρώην σύντροφό του επί 12 χρόνια, ενώ μάλιστα έγραψε με σπρέι προσωπικά της δεδομένα σε διάφορα σημεία της πόλης.
Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του gegonotanews η 28χρονη κατέθεσε στο δικαστήριο ότι η με τον κατηγορούμενο είχαν σχέση πριν 13 χρόνια, η οποία ωστόσο κράτησε μόλις 4 μήνες, καθώς ο 33χρονος φέρεται να διατηρούσε παράλληλα σχέσεις και με άλλες γυναίκες.
Ωστόσο, εκείνος επί 12 χρόνια την παρενοχλούσε, απειλώντας, βρίζοντας και παρακολουθώντας την – μεταξύ άλλων.
Στο δικαστήριο η 28χρονη περιέγραψε, μεταξύ άλλων ότι ο 33χρονος διαδίδει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και σε συγγενείς της μέσω διαδικτύου, ένα βίντεο ερωτικού περιεχομένου, στο οποίο εμφανίζεται μία γυμνή κοπέλα, ισχυριζόμενος ότι πρόκειται για την ίδια, κάτι που εκείνη αρνείται κατηγορηματικά.
Μάλιστα, όπως κατέθεσε, ο 33χρονος ζητά από φίλους της, αν έχουν ερωτικά βίντεο με εκείνη, να του τα παραδώσουν ώστε να τα χρησιμοποιήσει για να τη διασύρει.
Η παρενόχληση κλιμακώθηκε την περασμένη Τετάρτη, όταν, όπως κατέθεσε, ο κατηγορούμενος έγραψε με σπρέι διάφορα προσωπικά της δεδομένα στους τοίχους του σπιτιού της γιαγιάς της - όπου διαμένει η 28χρονη - αλλά και σε διπλανές οικίες.
«Ζω από καθαρή τύχη», είπε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι λίγο πριν εκείνος εμφανιστεί είχε μόλις επιστρέψει στο σπίτι. Όπως υποστήριξε, αν την έβρισκε μπροστά του, μπορεί και να τη σκότωνε.
Τόνισε επίσης ότι εδώ και 13 χρόνια δεν μπορεί να κυκλοφορεί μόνη της στην πόλη και ότι πάντα φροντίζει να υπάρχει κάποιος για να την βλέπει να μπαίνει με ασφάλεια στο σπίτι και να κλείνει την πόρτα πίσω της.
Ο κατηγορούμενος από την πλευρά του ισχυρίστηκε ότι τα περισσότερα από όσα κατέθεσε η πρώην σύντροφός του στο δικαστήριο και στην αστυνομία είναι ψέματα.
Σύμφωνα με την Εισαγγελία, όμως, τα μηνύματα που έστελνε ο 33χρονος στην πρώην σύντροφό του αποδεικνύουν την ενοχή του.
Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον 33χρονο για ενδοοικογενειακή απειλή κατ’ εξακολούθηση με επίμονη παρακολούθηση δραστηριοτήτων και ενδοοικογενειακή προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας κατ’ εξακολούθηση - καταδικάζοντάς τον σε ποινή φυλάκισης τριών ετών χωρίς αναστολή και χωρίς η έφεση να διατηρεί το ανασταλτικό της αποτέλεσμα.
«Ζω από καθαρή τύχη»
