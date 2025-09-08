Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
Τροχαίο στο Μεσολόγγι: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε κατάστημα – Ο οδηγός εγκατέλειψε το σημείο
Μεγάλες ζημιές στο κατάστημα - Εκτιμάται ότι ο οδηγός του αυτοκινήτου βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Κυριακής (7/9) στο Μεσολόγγι, όταν ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στην πρόσοψη του καταστήματος προκαλώντας υλικές ζημιές.
Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το messolonghinews.gr, η σύγκρουση ήταν σφοδρή και προκάλεσε μεγάλο θόρυβο με αποτέλεσμα να συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου στο σημείο. Η πρόσοψη και το εσωτερικό του καταστήματος έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.
O οδηγός του οχήματος φέρεται να εγκατέλειψε το σημείο αμέσως μετά τη σύγκρουση, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, εκτιμάται ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.
Η Τροχαία Μεσολογγίου διενεργεί προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του οδηγού.
