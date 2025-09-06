Πέταξαν μολότοφ στην πλατεία Συντάγματος - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Πέταξαν μολότοφ στην πλατεία Συντάγματος - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Οι δυνάμεις των ΜΑΤ απάντησαν ρίχνοντας χημικά
Επεισόδια σημειώθηκαν στην πλατεία Συντάγματος όπου αργά το απόγευμα έλαβε χώρα η συγκέντρωση για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.
Το βράδυ του Σαββάτου, μία ομάδα αποτελούμενη από περίπου 20 άτομα πέταξε μολότοφ στο σημείο όπου βρίσκεται το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει αναταραχή ανάμεσα στους παρευρισκόμενους της συγκέντρωσης.
Ως εκ τούτου, οι δυνάμεις των ΜΑΤ απάντησαν ρίχνοντας χημικά και τελικά διέλυσαν την ομάδα, στο ύψος μεταξύ Ερμού και Πανεπιστημίου.
