Συναρπαστικοί ποδοσφαιρικοί και μπασκετικοί αγώνες στην Ελλάδα και την Ευρώπη παίζουν δυνατά και τη νέα σεζόν στην τηλεοπτική πλατφόρμα ΕΟΝ και μάλιστα, με μόνο από 28 ευρώ το μήνα.
Συμμορία ανήλικων Ρομά συνελήφθη για 4η φορά μέσα σε έναν μήνα στη Ρόδο
Συμμορία ανήλικων Ρομά συνελήφθη για 4η φορά μέσα σε έναν μήνα στη Ρόδο
Οι ανήλικοι δράστες κατηγορούνται για κλοπές, διαρρήξεις και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης
Για 4η φορά μέσα σε έναν μήνα, θα περάσουν την Παρασκευή (5/9) την πόρτα του ανακριτή προκειμένου να απολογηθούν οι δύο ανήλικοι Ρομά, ηλικίας 13 και 14 ετών, οι οποίοι μαζί με άλλους τρεις, ηλικίας 15, 14 και 11 ετών, κατηγορούνται για κλοπές σε καταστήματα της Ρόδου, και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η rodiaki.gr, οι ανήλικοι είχαν συγκροτήσει συμμορία και διέπρατταν κλοπές και διαρρήξεις σε καταστήματα και επιχειρήσεις του νησιού. Οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι έχουν απασχολήσει τις αρχές σε τακτική βάση το τελευταίο διάστημα, εντοπίστηκαν για 4η φορά μέσα στον ίδιο μήνα, καθώς στις 29 Αυγούστου, μετά από την αποφυλάκισή τους στις 26 του μήνα, προέβησαν σε καινούργιες κλοπές.
Η νέα δικογραφία, που αφορά τις πράξεις τους από τις 29 Αυγούστου έως τη 1η Σεπτεμβρίου 2025, περιλαμβάνει έξι κλοπές σε καταστήματα, στις οποίες οι δράστες αφαίρεσαν χρήματα, ηλεκτρονικά αντικείμενα και αλκοολούχα ποτά. Στη διάρκεια αυτών των κλοπών, οι ανήλικοι προκάλεσαν φθορές στα καταστήματα, ενώ υπήρξαν και περιπτώσεις όπου αφαίρεσαν και μηχανήματα παραγγελιών.
Ειδικότερα, τα ξημερώματα της 29ης Αυγούστου, οι δράστες μπήκαν σε ένα κατάστημα και αφαίρεσαν χρήματα και ένα μηχάνημα παραγγελιών, ενώ αργότερα την ίδια ημέρα, αφαίρεσαν ένα μπουκάλι κρασί από άλλο κατάστημα. Στις 31 Αυγούστου προς 1η Σεπτεμβρίου, μπήκαν σε άλλο κατάστημα και αφαίρεσαν χρήματα από το ταμείο, ενώ τη 1η Σεπτεμβρίου επανήλθαν για να αφαιρέσουν περισσότερα χρήματα από άλλες επιχειρήσεις, καθώς και ένα τάμπλετ και ηλεκτρονικά τσιγάρα από ένα μίνι μάρκετ.
Η αστυνομία, μέσω ειδικής ομάδας έρευνας, κατάφερε να ταυτοποιήσει τους ανήλικους δράστες, οι οποίοι ενεργούσαν με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις περιπτώσεις. Οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίζονται για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπόλοιπων μελών της συμμορίας.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η rodiaki.gr, οι ανήλικοι είχαν συγκροτήσει συμμορία και διέπρατταν κλοπές και διαρρήξεις σε καταστήματα και επιχειρήσεις του νησιού. Οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι έχουν απασχολήσει τις αρχές σε τακτική βάση το τελευταίο διάστημα, εντοπίστηκαν για 4η φορά μέσα στον ίδιο μήνα, καθώς στις 29 Αυγούστου, μετά από την αποφυλάκισή τους στις 26 του μήνα, προέβησαν σε καινούργιες κλοπές.
Η νέα δικογραφία, που αφορά τις πράξεις τους από τις 29 Αυγούστου έως τη 1η Σεπτεμβρίου 2025, περιλαμβάνει έξι κλοπές σε καταστήματα, στις οποίες οι δράστες αφαίρεσαν χρήματα, ηλεκτρονικά αντικείμενα και αλκοολούχα ποτά. Στη διάρκεια αυτών των κλοπών, οι ανήλικοι προκάλεσαν φθορές στα καταστήματα, ενώ υπήρξαν και περιπτώσεις όπου αφαίρεσαν και μηχανήματα παραγγελιών.
Ειδικότερα, τα ξημερώματα της 29ης Αυγούστου, οι δράστες μπήκαν σε ένα κατάστημα και αφαίρεσαν χρήματα και ένα μηχάνημα παραγγελιών, ενώ αργότερα την ίδια ημέρα, αφαίρεσαν ένα μπουκάλι κρασί από άλλο κατάστημα. Στις 31 Αυγούστου προς 1η Σεπτεμβρίου, μπήκαν σε άλλο κατάστημα και αφαίρεσαν χρήματα από το ταμείο, ενώ τη 1η Σεπτεμβρίου επανήλθαν για να αφαιρέσουν περισσότερα χρήματα από άλλες επιχειρήσεις, καθώς και ένα τάμπλετ και ηλεκτρονικά τσιγάρα από ένα μίνι μάρκετ.
Η αστυνομία, μέσω ειδικής ομάδας έρευνας, κατάφερε να ταυτοποιήσει τους ανήλικους δράστες, οι οποίοι ενεργούσαν με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις περιπτώσεις. Οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίζονται για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπόλοιπων μελών της συμμορίας.
Ειδήσεις σήμερα:
«Να κατέεις ότι η γκόμενα γαστρώνεται…»: Ο διάλογος μελών της κρητικής μαφίας όταν ενημερώνoνται για δράσεις της ΕΛΑΣ
Πώς η νίκη της Τουρκίας άλλαξε τις ισορροπίες για την Ελλάδα στο Eurobasket - Με πρώτη θέση αποφεύγει Γερμανία και Σερβία ως τον τελικό
Τραγωδία με 15 νεκρούς στην Πορτογαλία: «Το τελεφερίκ χτύπησε σε κτίριο και διαλύθηκε σαν να ήταν από χαρτόνι»
«Να κατέεις ότι η γκόμενα γαστρώνεται…»: Ο διάλογος μελών της κρητικής μαφίας όταν ενημερώνoνται για δράσεις της ΕΛΑΣ
Πώς η νίκη της Τουρκίας άλλαξε τις ισορροπίες για την Ελλάδα στο Eurobasket - Με πρώτη θέση αποφεύγει Γερμανία και Σερβία ως τον τελικό
Τραγωδία με 15 νεκρούς στην Πορτογαλία: «Το τελεφερίκ χτύπησε σε κτίριο και διαλύθηκε σαν να ήταν από χαρτόνι»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα