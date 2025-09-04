Συνάντηση προεδρείου Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων με την νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου

Συναντήσεις «σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα» με τη νέα πρόεδρο καιείχε χθες«Χθες, το προεδρείο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων είχε διαδοχικές συναντήσεις με την νέα Πρόεδρο και τον νέο Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου» επισημαίνει σε σημερινή ανακοίνωσή της η ΕΝΔΕ και προσθέτει: «Στις συναντήσεις αυτές που έγιναν σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα είχαμε την ευκαιρία να ευχηθούμε στους επικεφαλής του Ανωτάτου Δικαστηρίου καλή επιτυχία και καλή δύναμη στα σημαντικά και ιδιαιτέρως απαιτητικά τους καθήκοντα. Ενημερώσαμε αμφότερους για τις επικείμενες δράσεις και εκδηλώσεις της Ένωσής μας και ανταλλάξαμε απόψεις για τα τρέχοντα και πολύ σημαντικά ζητήματα της Δικαιοσύνης. Η κ. Πρόεδρος, μεταξύ άλλων, μας ενημέρωσε και για την πορεία εφαρμογής της πρόσφατα ψηφισθείσας διάταξης για την αύξηση των οργανικών θέσεων στον Άρειο Πάγο και τα Εφετεία, λόγω της οποίας θα λάβει χώρα συνεδρίαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου εντός του τρέχοντος φθινοπώρου.Τέλος, ενημερώσαμε τόσο την κ. Πρόεδρο όσο και τον κ. Εισαγγελέα,, προκειμένου με θεσμικές παρεμβάσεις να ενισχυθεί το πλαίσιο προστασίας του κύρους των δικαστών και εισαγγελέων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους».Τέλος, ηστην ανακοίνωσή της κάνει λόγο για «σύμπνοια απόψεων που διαπιστώθηκε σε πολλά ζητήματα, αλλά και για «ειλικρινή διάθεση θεσμικής συνεργασίας που εκφράστηκε από όλες τις πλευρές» στοιχεία τα οποία « εξέπεμψαν τα πιο αισιόδοξα μηνύματα για την πυκνή δικαστική χρονιά που ξεκινάει».