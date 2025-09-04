Συναρπαστικοί ποδοσφαιρικοί και μπασκετικοί αγώνες στην Ελλάδα και την Ευρώπη παίζουν δυνατά και τη νέα σεζόν στην τηλεοπτική πλατφόρμα ΕΟΝ και μάλιστα, με μόνο από 28 ευρώ το μήνα.
Συνάντηση προεδρείου Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων με την νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου
Στη συνάντηση τέθηκε επί τάπητος η διάταξη που ψηφίστηκε πρόσφατα για την αύξηση των οργανικών θέσεων στον Άρειο Πάγο και τα Εφετεία
Συναντήσεις «σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα» με τη νέα πρόεδρο και το νέο εισαγγελέα του Αρείου Πάγου είχε χθες το προεδρείο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων (ΕΝΔΕ).
«Χθες, το προεδρείο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων είχε διαδοχικές συναντήσεις με την νέα Πρόεδρο και τον νέο Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου» επισημαίνει σε σημερινή ανακοίνωσή της η ΕΝΔΕ και προσθέτει: «Στις συναντήσεις αυτές που έγιναν σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα είχαμε την ευκαιρία να ευχηθούμε στους επικεφαλής του Ανωτάτου Δικαστηρίου καλή επιτυχία και καλή δύναμη στα σημαντικά και ιδιαιτέρως απαιτητικά τους καθήκοντα. Ενημερώσαμε αμφότερους για τις επικείμενες δράσεις και εκδηλώσεις της Ένωσής μας και ανταλλάξαμε απόψεις για τα τρέχοντα και πολύ σημαντικά ζητήματα της Δικαιοσύνης. Η κ. Πρόεδρος, μεταξύ άλλων, μας ενημέρωσε και για την πορεία εφαρμογής της πρόσφατα ψηφισθείσας διάταξης για την αύξηση των οργανικών θέσεων στον Άρειο Πάγο και τα Εφετεία, λόγω της οποίας θα λάβει χώρα συνεδρίαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου εντός του τρέχοντος φθινοπώρου.
Τέλος, ενημερώσαμε τόσο την κ. Πρόεδρο όσο και τον κ. Εισαγγελέα, για τις πρωτοβουλίες που έχουμε λάβει το τελευταίο διάστημα, προκειμένου με θεσμικές παρεμβάσεις να ενισχυθεί το πλαίσιο προστασίας του κύρους των δικαστών και εισαγγελέων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους».
Τέλος, η ΕΝΔΕ στην ανακοίνωσή της κάνει λόγο για «σύμπνοια απόψεων που διαπιστώθηκε σε πολλά ζητήματα, αλλά και για «ειλικρινή διάθεση θεσμικής συνεργασίας που εκφράστηκε από όλες τις πλευρές» στοιχεία τα οποία « εξέπεμψαν τα πιο αισιόδοξα μηνύματα για την πυκνή δικαστική χρονιά που ξεκινάει».
