Νέο οπαδικό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη: 24χρονοι επιτέθηκαν σε αδέλφια για να τους πάρουν τη μπλούζα ομάδας
Νέο οπαδικό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη: 24χρονοι επιτέθηκαν σε αδέλφια για να τους πάρουν τη μπλούζα ομάδας

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν το πρωί της Τρίτης ενώπιον του εισαγγελέα - Οι κατηγορίες που τους βαραίνουν

Στράτος Λούβαρης
Νέο οπαδικό επεισόδιο σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, με θύματα δύο νεαρά αδέλφια που δέχθηκαν επίθεση από δύο άτομα με σκοπό να τους αποσπάσουν την μπλούζα της ομάδας που φορούσαν.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο 24χρονοι, οι οποίοι φέρονται να εντόπισαν τα θύματα τη στιγμή που επέβαιναν σε δίκυκλη μοτοσικλέτα. Τότε, ο ένας κατέβηκε από το αυτοκίνητο και ο άλλος κινήθηκε πεζός προς το μέρος τους. Αφού τους επιτέθηκαν, αποπειράθηκαν να αφαιρέσουν από τον έναν μια μπλούζα με τα διακριτικά ομάδας.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν το πρωί της Τρίτης ενώπιον του εισαγγελέα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Αθλητικής Βίας.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ληστείας, σωματικές βλάβες, απειλή και εξύβριση, με τις επιβαρυντικές διατάξεις του αθλητικού νόμου, και παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή.

Οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους και παραμένουν υπό κράτηση.

