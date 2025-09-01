«Με χτύπησε και παρουσιάζεται ως θύμα», λέει ο δήμαρχος Αλοννήσου για την επίθεση που δέχθηκε από 70χρονο

Η Δημοτική Αρχή καλεί όλους τους πολίτες, να ενημερώνονται υπεύθυνα και να αποφεύγουν κάθε απόπειρα παραπληροφόρησης και δημιουργίας τεχνητών εντάσεων.Ο Δήμος Αλοννήσου, ενεργώντας πάντα στο πλαίσιο του νόμου και υπερασπιζόμενος τα συμφέροντα της τοπικής κοινωνίας, θα συνεχίσει να εργάζεται για την υλοποίηση του έργου της μονάδας αφαλάτωσης, ενός έργου ζωτικής σημασίας για το μέλλον του τόπου.Η προστασία της δημόσιας περιουσίας, η διασφάλιση του νερού και η κοινωνική ειρήνη δεν μπορούν να υπονομεύονται από προσωπικά συμφέροντα και εξωθεσμικές πρακτικές. Δηλώνουμε ότι θα παραμείνουμε σταθεροί στην υπεράσπιση του δημόσιου συμφέροντος ως θεματοφύλακες του δικαιώματος των κατοίκων και επισκεπτών του Δήμου για παρεχόμενες υπηρεσίες υψηλού επιπέδου».