Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!
Πέθανε σε ηλικία 53 ετών η δημοσιογράφος Κατερίνα Ζαχαράκη
Πέθανε σε ηλικία 53 ετών η δημοσιογράφος Κατερίνα Ζαχαράκη
Η Κατερίνα Ζαχαράκη έφυγε χθες από τη ζωή, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο
Σε ηλικία 53 ετών έφυγε χθες από τη ζωή, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο, η δημοσιογράφος Κατερίνα Ζαχαράκη, κόρη του πρώην βουλευτή της Ν.Δ. στη Β΄ Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, Κώστα Ζαχαράκη.
Την απώλεια γνωστοποίησε ο πατέρας της γράφοντας: «Σήμερα έχασα την πολυαγαπημενη μου Κατερίνα ύστερα από άνιση μάχη με την επάρατη νόσο. Η ψυχούλα της να αναπαύεται στη γειτονιά των Αγγέλων. Αβασταχτος ο πόνος!!! Ο Πανάγαθος να μας δίνει κουράγιο να αντέξουμε αυτήν την τραγωδία».
Η Κατερίνα Ζαχαράκη είχε σπουδάσει οικονομικά και είχε εργαστεί στην ΤV100 ως οικονομική συντάκτρια και παρουσιάστρια οικονομικών εκπομπών. Τα τελευταία χρόνια εργάζονταν στην ΑΑΔΕ.
Η είδηση του θανάτου της σκόρπισε θλίψη στην οικογένεια, τους φίλους και τους συνεργάτες της.
Ο δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ Χρήστος Νικολαΐδης την αποχαιρέτησε με το παρακάτω μήνυμα:
«Αντίο γλυκειά Κατερίνα μας!
Καλό ταξίδι στο φως!
Το σύντομο πέρασμα σου από τον μάταιο τούτο κόσμο ήταν σαν το χαμόγελο σου! Ζεστό, ευεργετικό για τους γύρω σου, γεμάτο ενέργεια και καλοσύνη!
Όπως και το πέρασμα σου από την Δημοσιογραφία!
Ο Θεός να δίνει δύναμη στους δικούς σου, στην υπέροχη οικογένεια σου!
Την απώλεια γνωστοποίησε ο πατέρας της γράφοντας: «Σήμερα έχασα την πολυαγαπημενη μου Κατερίνα ύστερα από άνιση μάχη με την επάρατη νόσο. Η ψυχούλα της να αναπαύεται στη γειτονιά των Αγγέλων. Αβασταχτος ο πόνος!!! Ο Πανάγαθος να μας δίνει κουράγιο να αντέξουμε αυτήν την τραγωδία».
Σήμερα έχασα την πολυαγαπημενη μου Κατερίνα ύστερα από άνιση μάχη με την επάρατη νόσο. Η ψυχούλα της να αναπαύεται στη...Posted by Κώστας Ζαχαράκης on Sunday, August 31, 2025
Η Κατερίνα Ζαχαράκη είχε σπουδάσει οικονομικά και είχε εργαστεί στην ΤV100 ως οικονομική συντάκτρια και παρουσιάστρια οικονομικών εκπομπών. Τα τελευταία χρόνια εργάζονταν στην ΑΑΔΕ.
Η είδηση του θανάτου της σκόρπισε θλίψη στην οικογένεια, τους φίλους και τους συνεργάτες της.
Ο δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ Χρήστος Νικολαΐδης την αποχαιρέτησε με το παρακάτω μήνυμα:
«Αντίο γλυκειά Κατερίνα μας!
Καλό ταξίδι στο φως!
Το σύντομο πέρασμα σου από τον μάταιο τούτο κόσμο ήταν σαν το χαμόγελο σου! Ζεστό, ευεργετικό για τους γύρω σου, γεμάτο ενέργεια και καλοσύνη!
Όπως και το πέρασμα σου από την Δημοσιογραφία!
Ο Θεός να δίνει δύναμη στους δικούς σου, στην υπέροχη οικογένεια σου!
Καλή ανάπαυση φιλαράκι μου!».
Αντίο γλυκειά Κατερίνα μας! Καλό ταξίδι στο φως! Το σύντομο πέρασμα σου από τον μάταιο τούτο κόσμο ήταν σαν το χαμόγελο...Posted by Christos Nikolaidis on Sunday, August 31, 2025
Ειδήσεις σήμερα:
Η επιχείρηση που αποκάλυψε τη μαφία στην Κρήτη: Οι δύο μυστικοί αστυνομικοί σε κατάστημα εστίασης, η εισαγγελέας και οι κρυφές ενημερώσεις
Η απάντηση του Πολωνού CEO που έκλεψε υπογεγραμμένο καπέλο μέσα από τα χέρια παιδιού - «Έτσι είναι η ζωή, ας ήσασταν πιο γρήγοροι»
Τα γεγονότα από το 1947 ως τις τελευταίες μάχες του Εμφυλίου
Η επιχείρηση που αποκάλυψε τη μαφία στην Κρήτη: Οι δύο μυστικοί αστυνομικοί σε κατάστημα εστίασης, η εισαγγελέας και οι κρυφές ενημερώσεις
Η απάντηση του Πολωνού CEO που έκλεψε υπογεγραμμένο καπέλο μέσα από τα χέρια παιδιού - «Έτσι είναι η ζωή, ας ήσασταν πιο γρήγοροι»
Τα γεγονότα από το 1947 ως τις τελευταίες μάχες του Εμφυλίου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα