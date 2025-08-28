Θεσσαλονίκη: Έκρυβαν ναρκωτικά σε σκηνή κάμπινγκ - Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Κάμπινγκ Ναρκωτικά Αστυνομία Σύλληψη

Θεσσαλονίκη: Έκρυβαν ναρκωτικά σε σκηνή κάμπινγκ - Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί

Εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 1,2 κιλά ακατέργαστη κάνναβη, 791 ψυχοδραστικά μανιτάρια σε μορφή κάψουλας και 332 χάπια κάνναβης

Θεσσαλονίκη: Έκρυβαν ναρκωτικά σε σκηνή κάμπινγκ - Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί
3 ΣΧΟΛΙΑ
Στη σύλληψη δύο αλλοδαπών για κατοχή και εμπόριο  ναρκωτικών προχώρησε χθες το απόγευμα (27/8) η Αστυνομία στο ύψος της Ασπροβάλτας στη Θεσσαλονίκη.

Είχε προηγηθεί έρευνα αστυνομικών κατά τις οποίες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν διάφορες ναρκωτικές ουσίες, οι περισσότερες εκ των οποίων ήταν κρυμμένες μέσα σε σκηνή ενός κάμπινγκ όπου φιλοξενούνται επισκέπτες φεστιβάλ το οποίο βρίσκεται αυτές τις μέρες σε εξέλιξη στην περιοχή.

Μεταξύ άλλων κατασχέθηκαν 1,2 κιλά ακατέργαστη κάνναβη, εκατοντάδες ψυχοδραστικά μανιτάρια σε μορφή κάψουλας και χάπια κάνναβης.

Όπως έγινε γνωστό οι συλληφθέντες είναι 23 και 24 ετών, ο πρώτος Αμερικάνος και ο δεύτερος Αμερικανο - σέρβος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, συνολικά κατασχέθηκαν:
- 1 κιλό και 190,4 γραμμάρια ακατέργαστη κάνναβη,
- Έξι φιάλες με έλαιο κάνναβης,
- 791 ψυχοδραστικά μανιτάρια σε μορφή κάψουλας,
Κλείσιμο
- 332 χάπια κάνναβης (TCH), ένα γυάλινο βάζο με κάνναβη σε μορφή πάστας (βάρους 81,8 γραμμαρίων),
- 10 φιαλίδια - ανταλλακτικά συσκευής ατμίσματος με έλαιο κάνναβης,
- Έξι πλαστικά δοχεία με βενζίνη, 15 αυτοσχέδια τσιγάρα ακατέργαστης κάνναβης,
- 220 χάπια άγνωστης χημικής σύστασης, ένα πλαστικό δοχείο που περιείχε λευκή σκόνη αγνώστου χημικής σύστασης (βάρους 497 γραμμαρίων),
- Μία ψηφιακή ζυγαριά ακριβείας και χρηματικό ποσό.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγούνται με την εις βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Ειδήσεις σήμερα:

ΗΠΑ: Ο 23χρονος τρανς δράστης του μακελειού στη Μινεάπολη έγραφε πάνω στα όπλα της επίθεσης «πού είναι ο Θεός σας;»

Ινδός ο 35χρονος οδηγός που τράκαρε την Αφροδίτη Λατινοπούλου στην Κηφισίας και εγκατέλειψε το σημείο

Τροχαίο δυστύχημα με δύο 16χρονους νεκρούς στην Καστοριά - Οι γονείς αναζητούσαν τα παιδιά όλο το βράδυ
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Όλα όσα χρειάζεστε για το restart της χρονιάς

Έως τις 14 Σεπτεμβρίου, με το πρόγραμμα επιβράβευσης Go For More της Εθνικής Τράπεζας κερδίζουμε 15% σε Go For More πόντους, με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, σε επιλεγμένες επιχειρήσεις

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης