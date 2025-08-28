Η νέα αθλητική σεζόν παίζει στην bwin που μοιράζει 1.165 δώρα στη νέα της προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση!
Θεσσαλονίκη: Έκρυβαν ναρκωτικά σε σκηνή κάμπινγκ - Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί
Εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 1,2 κιλά ακατέργαστη κάνναβη, 791 ψυχοδραστικά μανιτάρια σε μορφή κάψουλας και 332 χάπια κάνναβης
Στη σύλληψη δύο αλλοδαπών για κατοχή και εμπόριο ναρκωτικών προχώρησε χθες το απόγευμα (27/8) η Αστυνομία στο ύψος της Ασπροβάλτας στη Θεσσαλονίκη.
Είχε προηγηθεί έρευνα αστυνομικών κατά τις οποίες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν διάφορες ναρκωτικές ουσίες, οι περισσότερες εκ των οποίων ήταν κρυμμένες μέσα σε σκηνή ενός κάμπινγκ όπου φιλοξενούνται επισκέπτες φεστιβάλ το οποίο βρίσκεται αυτές τις μέρες σε εξέλιξη στην περιοχή.
Μεταξύ άλλων κατασχέθηκαν 1,2 κιλά ακατέργαστη κάνναβη, εκατοντάδες ψυχοδραστικά μανιτάρια σε μορφή κάψουλας και χάπια κάνναβης.
Όπως έγινε γνωστό οι συλληφθέντες είναι 23 και 24 ετών, ο πρώτος Αμερικάνος και ο δεύτερος Αμερικανο - σέρβος.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, συνολικά κατασχέθηκαν:
- 1 κιλό και 190,4 γραμμάρια ακατέργαστη κάνναβη,
- Έξι φιάλες με έλαιο κάνναβης,
- 791 ψυχοδραστικά μανιτάρια σε μορφή κάψουλας,
- 332 χάπια κάνναβης (TCH), ένα γυάλινο βάζο με κάνναβη σε μορφή πάστας (βάρους 81,8 γραμμαρίων),
- 10 φιαλίδια - ανταλλακτικά συσκευής ατμίσματος με έλαιο κάνναβης,
- Έξι πλαστικά δοχεία με βενζίνη, 15 αυτοσχέδια τσιγάρα ακατέργαστης κάνναβης,
- 220 χάπια άγνωστης χημικής σύστασης, ένα πλαστικό δοχείο που περιείχε λευκή σκόνη αγνώστου χημικής σύστασης (βάρους 497 γραμμαρίων),
Οι δύο συλληφθέντες οδηγούνται με την εις βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.
