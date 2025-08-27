Ποιοι συμμετέχουν στην πανελλαδική απεργία της Πέμπτης 28 Αυγούστου



Δείτε το κάλεσμα της ΑΔΕΔΥ:

Εικοσιτετράωρηκήρυξε την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025 η, ενώ παράλληλα καλεί και σε απεργιακή συγκέντρωση στοστις 10.00 π.μ., με αφορμή την εισαγωγή στην Ολομέλεια της Βουλής τουπου αφορά στοΑναλυτικότερα, σε 24ωρη απεργία κατεβαίνουν την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025 οικαι οι εργαζόμενοι στατης χώρας - όπως ανακοίνωσαν οι ομοσπονδίες τους (ΟΕΝΓΕ και ΠΟΕΔΗΝ, αντίστοιχα) - καλώντας, επίσης, σε προσυγκέντρωση στις 9.30 π.μ. στην παλιά Βουλή.Ωστόσο,κηρύχθηκε η τετράωρη στάση εργασίας της(ΕΕΕΚΕ), μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.Στην ανακοίνωση της ΥΠΑ αναφέρονται τα εξής:«Η 4ωρη στάση εργασίας που είχε εξαγγείλει η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (ΕΕΕΚΕ), για την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025, από τις 09:30 έως τις 13:30 τοπική ώρα, κηρύχθηκε παράνομη μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.Ως εκ τούτου, δεν θα επηρεαστούν οι πτήσεις που είναι προγραμματισμένες για τις 28/08/25».Αδιευκρίνιστη παραμένει η συμμετοχή ή μη τωνκαι τωνστην απεργία.«Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., με αφορμή την εισαγωγή στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση του νομοσχεδίου για το νέο αντεργατικό Πειθαρχικό Δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων την Πέμπτη 28 Αυγούστου, κηρύσσει Πανελλαδική Απεργία για την ημέρα αυτή και καλεί στους εργαζόμενους του Λεκανοπεδίου στο Δημόσιο να δώσουν το «παρών» στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα γίνει στο Σύνταγμα στις 10:00πμ.Στεκόμαστε απέναντι στην επιχειρούμενη ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής, κοινωνικής και πολιτικής δράσης, στην εξομοίωσή τους με αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου, στην κατάργηση του Β΄βάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου και του δικαιώματος ένστασης, στην αλλαγή της σύνθεσης των Πειθαρχικών Συμβουλίων με την αποπομπή των εκπροσώπων των εργαζομένων και των δικαστών, τα εξαιρετικά μεγάλα πρόστιμα κ.α.Απαιτούμε την απόσυρση του νομοσχεδίου.Καλούμε τα Νομαρχιακά Τμήματα της ΑΔΕΔΥ, ολόκληρης της χώρας να προχωρήσουν σε ανάλογες δράσεις την ημέρα αυτή, οργανώνοντας την απεργιακή κινητοποίηση»