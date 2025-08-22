Το συγκινητικό αντίο της Μίνας Βαλυράκη και του Σάββα Σαββόπουλου στη Λένα Σαμαρά με έναν πίνακα και ένα ποίημα

Στα μάτια σουουράνια τόξαέσταζαν δάκρυααπό ρωγμές.Χαρμολύπη σε σμίλευε·τα παιχνίδια σουχάριζες στα παιδιά.Εσύ στις λεωφόρουςμιλούσες στους άστεγους,ήξερες τη γλώσσα τους.Τη νύχτα, στο φεγγάρι,έλεγες τα μυστικά σου.Ύστερα σιωπή.Από μέταλλοη γέφυρα Queensboro·λιμουζίνες σαν σκιές,ποδηλάτες και πεζοίτο ποτάμι αγνοούσαν.Ο East River — αδιάφοροςγια όλα.Εσύστεκόσουν ανάμεσαστο Εδώ και στο Εκεί.Ταλαντευόσουν.Στο γκρίζο ουρανόπερίμενες καλοκαίρι,μα ο ήλιος σε τύφλωνε.Ούτε κατάλαβεςτον Αύγουστο·ήταν παγωμένος,σαν απουσία.

Αν σε ακρογιάλι,

αν σε γκρεμό,

κάποιος σταθεί στο δειλινό,

ίσως σε δει-

στο γαλάζιο σου.