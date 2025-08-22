Ιός Δυτικού Νείλου: Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο και πώς μπορούν να προστατευθούν τα παιδιά - Τα ανησυχητικά συμπτώματα
Ιός Δυτικού Νείλου: Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο και πώς μπορούν να προστατευθούν τα παιδιά - Τα ανησυχητικά συμπτώματα
Τα παιδιά, τα άτομα με υποκείμενα νοσήματα και όσοι έχουν αλεργίες κινδυνεύουν περισσότερο - Η Ματίνα Παγώνη αναφέρθηκε στην έξαρση του ιού
Ανησυχία επικρατεί μετά την καταγραφή των πρώτων δύο θανάτων από τον ιό του Δυτικού Νείλου για τη φετινή περίοδο όπως καταγράφηκαν από την εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΥ. Η λοιμωξιολόγος Ματίνα Παγώνη αναφέρθηκε στην εξάπλωση του ιού τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό.
Μιλώντας στον ΑΝΤ1 εξήγησε ότι από τις αρχές του Ιανουαρίου μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 47 κρούσματα στη χώρα μας με αποτέλεσμα 11 άτομα να νοσηλευτούν. Αναφορικά με τους δύο θανάτους σημείωσε ότι πρόκειται για άτομα μεγάλης ηλικίας που είχαν υποκείμενα νοσήματα τα οποία προκάλεσαν μηνιγγοεγκεφαλίτιδα.
Επειδή ο ιός μεταδίδεται από τα κουνούπια, η λοιμωξιολόγος επεσήμανε ότι σε περιοχές όπως η Θεσσαλία, η Κεντρική Μακεδονία και η Θράκη θα πρέπει τα παιδιά να κοιμούνται με κουνουπιέρες έτσι ώστε να προφυλαχθούν. Ο ιός του Δυτικού Νείλου έχει εμφανιστεί και σε άλλες περιοχές της χώρας, ανάμεσα στις οποίες και η Αττική, ωστόσο σε μικρό αριθμό.
Οι γονείς θα πρέπει να κινητοποιηθούν εάν το παιδί τους διαμαρτυρηθεί για έντονο πονοκέφαλο, ενώ θα πρέπει να ελέγχουν και το σώμα τους για ορισμένα σημάδια. Εάν παρατηρήσουν κάτι μη φυσιολογικό θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον παιδίατρο.
Επέστησε την προσοχή σε σημεία όπου υπάρχουν στάσιμα νερά, ενώ κάλεσε τους δήμους να πραγματοποιούν τους απαιτούμενους ψεκασμούς.
Η κ. Παγώνη, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει εμβόλιο για τον ιό του Δυτικού Νείλου και πως δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.
Ανησυχία για τα παιδιάΗ κ. Παγώνη ανέφερε επίσης ότι το 80% δεν παρουσιάζει συμπτωματολογία, ενώ ένα 20% εμφανίζει συμπτώματα όπως ισχυρό πονοκέφαλο, ζάλη, αδυναμία, καταβολή, αρθραλγία. Πρόσθεσε δε ότι υπάρχει ανησυχία για τα παιδιά και για αυτό το λόγο θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.
Δεν υπάρχει εμβόλιοΑναφορικά με τους ενήλικες, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όσοι είναι αλλεργικά άτομα. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί επέκταση στο σημείο του τσιμπήματος του κουνουπιού θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν ή μία ειδική αλοιφή ή να επικοινωνήσουν με γιατρό.
