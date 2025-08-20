Ο Δήμος Σαντορίνης για την κατολίσθηση στο Ημεροβίγλι: «Από τις εκτιμήσεις των αρμοδίων προκύπτει ότι δεν τίθεται θέμα επικινδυνότητας»
Περιστατικά αυτού του τύπου, αν και μπορεί να προκαλούν εντύπωση, σπάνια εγκυμονούν άμεσο κίνδυνο, υποστηρίζει ο Δήμος - Δείτε τα βίντεο της κατολίσθησης
Ανακοίνωση εξέδωσε ο Δήμος Θήρας σχετικά με την κατολίσθηση που σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή στο Ημεροβίγλι της Σαντορίνης.
Όπως αναφέρει, «από τις εκτιμήσεις των αρμoδίων προκύπτει ότι δεν τίθεται θέμα επικινδυνότητας», ενώ τονίζει πως οι αποκολλήσεις γαιών στα πρανή της καλντέρας «δεν αποτελούν ασυνήθιστο φαινόμενο».
Σημειώνει επίσης ότι στην περιοχή δεν πραγματοποιούνται οικοδομικές εργασίες, καθώς κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου ισχύει ρητή απαγόρευση εκτέλεσης τέτοιων δραστηριοτήτων.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Δήμου:
«Ο Δήμος Θήρας, στο πλαίσιο της αρμοδιότητας του, για το συμβάν της αποκόλλησης των χωμάτων που σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή στα πρανή του Ημεροβιγλίου, ενημερώνει ότι από τις εκτιμήσεις των αρμοδίων προκύπτει ότι δεν τίθεται θέμα επικινδυνότητας. Οποιαδήποτε άλλη αναφορά που προκαλεί λανθασμένες εντυπώσεις και αλλοιώνει την πραγματικότητα δημιουργεί παραπλανητική αίσθηση για το γεγονός. Διευκρινίζεται ότι στην περιοχή δεν πραγματοποιούνται οικοδομικές εργασίες, καθώς κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου ισχύει ρητή απαγόρευση εκτέλεσης τέτοιων δραστηριοτήτων.
Οι αποκολλήσεις γαιών στα πρανή της καλντέρας δεν αποτελούν ασυνήθιστο φαινόμενο, λόγω της ιδιαίτερης γεωλογικής μορφολογίας της Σαντορίνης. Για την προστασία κατοίκων και υποδομών, όπου υπάρχει ανθρωπογενές περιβάλλον, έχουν τοποθετηθεί φράκτες, δίκτυα και άλλα μέτρα θωράκισης, ενώ για συγκεκριμένες περιοχές προβλέπονται πρόσθετες παρεμβάσεις, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση που εκδόθηκε μετά τους σεισμούς του Φεβρουαρίου.
Υπογραμμίζεται ότι περιστατικά αυτού του τύπου, αν και μπορεί να προκαλούν εντύπωση, σπάνια εγκυμονούν άμεσο κίνδυνο. Η Σαντορίνη εξακολουθεί να είναι ένας ασφαλής και φιλόξενος προορισμός, και οι αρμόδιες αρχές εργάζονται με συνέπεια για τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας και την προστασία της εικόνας του νησιού διεθνώς».
Βίντεο από την κατολίσθηση
Σημειώνεται ότι σε βίντεο που κατέγραψαν κάτοικοι και εξασφάλισε το protothema.gr, δείχνει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ολόκληρη την περιοχή να τυλίγεται από ένα πυκνό πέπλο σκόνης, με κατοίκους και τουρίστες να παρακολουθούν έντρομοι την κατάρρευση.
Σύμφωνα με ειδικούς επιστήμονες, το συγκεκριμένο κομμάτι γης είναι ήδη ιδιαίτερα επιβαρυμένο από την έντονη οικοδομική δραστηριότητα και χαρακτηρίζεται ως ζώνη υψηλής επικινδυνότητας. «Η Σαντορίνη είναι ένα νησί με ευάλωτη γεωμορφολογία, και όταν προστίθεται η πίεση της υπερδόμησης, ο κίνδυνος κατολισθήσεων πολλαπλασιάζεται» τονίζουν, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου. «Απαιτούνται άμεσα μέτρα περιορισμού της οικοδομικής δραστηριότητας και αυστηροί έλεγχοι, ώστε να προστατευτεί τόσο το περιβάλλον όσο και η ανθρώπινη ζωή».
