Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Σοβαρός τραυματισμός 21χρονου μετά από ξυλοδαρμό στα Φάρσαλα – 2 συλλήψεις
Σοβαρός τραυματισμός 21χρονου μετά από ξυλοδαρμό στα Φάρσαλα – 2 συλλήψεις
Νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας
Ένας 21χρονος από τα Φάρσαλα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, μετά από άγριο επεισόδιο ξυλοδαρμού που σημειώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής (17/8).
Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, ο 21χρονος τραυματίστηκε μετά από επίθεση που δέχθηκε από δύο νεαρούς, έναν ενήλικο και έναν ανήλικο. Το περιστατικό καταγράφηκε γύρω στις 5:15 τα ξημερώματα στην πλατεία Δημαρχείου, κοντά στην πιάτσα των ταξί. Νωρίτερα οι νεαροί χωρισμένοι σε δύο παρέες είχαν λογομαχήσει έντονα έξω από καφέ – μπαρ.
Ο νεαρός αρχικά διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Φαρσάλων με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και στη συνέχεια, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, καθώς έφερε σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.
Λίγο αργότερα, η Αστυνομία συνέλαβε τους δύο εμπλεκόμενους. Ο ένας, με καταγωγή από Θεσσαλονίκη που φιλοξενούταν σε κοντινό χωριό στα Φάρσαλα, φέρεται να ομολόγησε την πράξη του.
Και οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι ενώ σχηματίζεται δικογραφία εις βάρος των δύο νεαρών από το Αστυνομικό Τμήμα Φαρσάλων.
Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, ο 21χρονος τραυματίστηκε μετά από επίθεση που δέχθηκε από δύο νεαρούς, έναν ενήλικο και έναν ανήλικο. Το περιστατικό καταγράφηκε γύρω στις 5:15 τα ξημερώματα στην πλατεία Δημαρχείου, κοντά στην πιάτσα των ταξί. Νωρίτερα οι νεαροί χωρισμένοι σε δύο παρέες είχαν λογομαχήσει έντονα έξω από καφέ – μπαρ.
Ο νεαρός αρχικά διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Φαρσάλων με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και στη συνέχεια, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, καθώς έφερε σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.
Λίγο αργότερα, η Αστυνομία συνέλαβε τους δύο εμπλεκόμενους. Ο ένας, με καταγωγή από Θεσσαλονίκη που φιλοξενούταν σε κοντινό χωριό στα Φάρσαλα, φέρεται να ομολόγησε την πράξη του.
Και οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι ενώ σχηματίζεται δικογραφία εις βάρος των δύο νεαρών από το Αστυνομικό Τμήμα Φαρσάλων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα