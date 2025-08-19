Γενναίες αυξήσεις των αμοιβών των γιατρών του ΕΣΥ ζητά ο ιατρικός κόσμος
Γενναίες αυξήσεις των αμοιβών των γιατρών του ΕΣΥ ζητά ο ιατρικός κόσμος

Θα μπουν οι ιδιώτες γιατροί στα νοσοκομεία; - Τι δείχνουν οι αιτήσεις για την αντίθετη επιλογή

Μαρία-Νίκη Γεωργαντά
Μπορεί η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να θεωρεί ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) και ο ιδιωτικός τομέας «συναντώνται προς όφελος των ασθενών», όπως υποστήριξε ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή τη νέα απόφαση που προβλέπει συνεργασία των ιδιωτών γιατρών με τα δημόσια νοσοκομεία, οι γιατροί του ΕΣΥ, όμως, έχουν διαφορετική άποψη.

Θεωρούν ότι το αποτέλεσμα της νέας μεταρρύθμισης θα είναι πολύ μικρό, καθώς και ότι το νέο μέτρο αποτελεί ακόμη ένα βήμα στη μετατροπή της υγείας σε «εμπόρευμα». Αντίστοιχα, και οι ιδιώτες γιατροί ισχυρίζονται ότι το ενδιαφέρον από πλευράς γιατρών να μπουν στα δημόσια νοσοκομεία θα είναι μικρό. Όπως ακριβώς συμβαίνει και με την αντίστροφη μεταρρύθμιση, δηλαδή τη δυνατότητα των γιατρών του ΕΣΥ να έχουν ιδιωτικό ιατρείο ή να απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα.

