Θάνος Πλεύρης: Εκκενώθηκε η δομή φιλοξενίας αιτούντων άσυλο στη Φιλιππιάδα, λόγω της φωτιάς
«Η νύχτα είναι δύσκολη. Ακούμε και πειθαρχούμε στις οδηγίες των Αρχών», έγραψε στο Χ ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου
Εκκενώθηκε η δομή φιλοξενίας αιτούντων άσυλο στη Φιλιππιάδα, λόγω της καταστροφικής φωτιάς που μαίνεται στην Πρέβεζα και το βράδυ της Τρίτης.
«Εκκενώθηκε η Δομή μας στη Φιλιππιάδα. Η νύχτα είναι δύσκολη. Ακούμε και πειθαρχούμε στις οδηγίες των Αρχών», έγραψε στο Χ ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης.
Σημειώνεται ότι συνολικά στα μέτωπα της φωτιάς επιχειρούν 4.850 πυροσβέστες ενώ μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας 62 εναέρια έδιναν μάχη με τις φλόγες, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής, Βασίλη Βαθρακογιάννη.
Φωτογραφία: epirusonline.gr
Εκκενώθηκε η Δομή μας στη Φιλιππιάδα. Η νύχτα είναι δύσκολη. Ακούμε και πειθαρχούμε στις οδηγίες των Αρχών.— Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) August 12, 2025
Πού έχει φωτιά τώρα - Live χάρτης με τις πυρκαγιές στην Ελλάδα σήμερα (12/8)
Το μεγάλο κόλπο με την κοκαϊνη αξίας 30 εκατ. ευρώ στα κοντέϊνερ της μπανάνας - Το διεθνές κύκλωμα και ο 42χρονος ελληνικής καταγωγής
Νέα καταγγελία για οδηγό ταξί: Χρέωσε 90 ευρώ για διαδρομή από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι τη λεωφόρο Συγγρού
