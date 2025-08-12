ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Live χάρτης με τις πυρκαγιές στην Ελλάδα σήμερα

Θάνος Πλεύρης: Εκκενώθηκε η δομή φιλοξενίας αιτούντων άσυλο στη Φιλιππιάδα, λόγω της φωτιάς
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Πρέβεζα Δομή φιλοξενίας

Θάνος Πλεύρης: Εκκενώθηκε η δομή φιλοξενίας αιτούντων άσυλο στη Φιλιππιάδα, λόγω της φωτιάς

«Η νύχτα είναι δύσκολη. Ακούμε και πειθαρχούμε στις οδηγίες των Αρχών», έγραψε στο Χ ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου

Θάνος Πλεύρης: Εκκενώθηκε η δομή φιλοξενίας αιτούντων άσυλο στη Φιλιππιάδα, λόγω της φωτιάς
14 ΣΧΟΛΙΑ
Εκκενώθηκε η δομή φιλοξενίας αιτούντων άσυλο στη Φιλιππιάδα, λόγω της καταστροφικής φωτιάς που μαίνεται στην Πρέβεζα και το βράδυ της Τρίτης.

«Εκκενώθηκε η Δομή μας στη Φιλιππιάδα. Η νύχτα είναι δύσκολη. Ακούμε και πειθαρχούμε στις οδηγίες των Αρχών», έγραψε στο Χ ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης.


Σημειώνεται ότι συνολικά στα μέτωπα της φωτιάς επιχειρούν 4.850 πυροσβέστες ενώ μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας 62 εναέρια έδιναν μάχη με τις φλόγες, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής, Βασίλη Βαθρακογιάννη.

Φωτογραφία: epirusonline.gr


Ειδήσεις σήμερα:

Πού έχει φωτιά τώρα - Live χάρτης με τις πυρκαγιές στην Ελλάδα σήμερα (12/8)

Το μεγάλο κόλπο με την κοκαϊνη αξίας 30 εκατ. ευρώ στα κοντέϊνερ της μπανάνας - Το διεθνές κύκλωμα και ο 42χρονος ελληνικής καταγωγής

Νέα καταγγελία για οδηγό ταξί: Χρέωσε 90 ευρώ για διαδρομή από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι τη λεωφόρο Συγγρού
14 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η γενιά του "τώρα": Πώς η άμεση ικανοποίηση αλλάζει τον τρόπο που ζούμε

Η γενιά του "τώρα": Πώς η άμεση ικανοποίηση αλλάζει τον τρόπο που ζούμε

Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης