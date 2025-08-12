Σε ποιες περιοχές θα είναι αυξημένος ο πυρομετεωρολογικός κίνδυνος μέχρι τον Οκτώβριο - Δείτε χάρτες

Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.
Σε επικαιροποίηση της πιλοτικής ερευνητικής προσπάθειας για την εποχική επισκόπηση του πυρομετεωρολογικού δυναμικού στην Ελλάδα προχωρά η ομάδα FLAME
Σε επικαιροποίηση της πιλοτικής ερευνητικής προσπάθειας για την εποχική επισκόπηση του πυρομετεωρολογικού δυναμικού στην Ελλάδα προχωρά η ομάδα FLAME καταγράφοντας ποιες περιοχές ενδέχεται να αντιμετωπίσουν τα περισσότερα προβλήματα μέχρι τον προσεχή Οκτώβριο.
Ο Ιούλιος 2025 χαρακτηρίστηκε στο σύνολο της χώρας από σημαντικά μειωμένες βροχοπτώσεις, πολύ υψηλότερες θερμοκρασίες και συνθήκες έντονης ατμοσφαιρικής ξηρασίας . Οι συνθήκες αυτές επιδεινώνουν το πυρομετεωρολογικό δυναμικό και δημιουργούν ένα περιβάλλον πολύ ευνοϊκό για τη φωτιά.
Με βάση τις διαθέσιμες εποχικές προγνώσεις για τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες που θα επικρατήσουν τον Αύγουστο και το Σεπτέμβριο 2025, εκτιμάται ότι:
Αύγουστος 2025
- Αναβαθμίζεται από υψηλό σε ακραίο το πυρομετεωρολογικό δυναμικό σε Αττική, Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
- Αναβαθμίζεται από μέσο σε υψηλό το πυρομετεωρολογικό δυναμικό σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Ήπειρο, Στερεά Ελλάδα, Βόρειο Αιγαίο και Ιόνια Νησιά.
- Διατηρείται υψηλό το πυρομετεωρολογικό δυναμικό σε Νότιο Αιγαίο και Κρήτη.
- Αναβαθμίζεται από χαμηλό σε μέσο το πυρομετεωρολογικό δυναμικό σε Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία και Θεσσαλία.
Σεπτέμβριος 2025
- Θα διατηρηθεί ακραίο το πυρομετεωρολογικό δυναμικό σε Αττική, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησο.
- Θα αναβαθμιστεί από υψηλό σε ακραίο το πυρομετεωρολογικό δυναμικό σε Νότιο Αιγαίο και Κρήτη.
- Θα διατηρηθεί υψηλό το πυρομετεωρολογικό δυναμικό σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Στερεά Ελλάδα, Βόρειο Αιγαίο και Ιόνια Νησιά.
- Θα διατηρηθεί μέσο το πυρομετεωρολογικό δυναμικό σε Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία.
- Θα υποβαθμιστεί από υψηλό σε μέσο το πυρομετεωρολογικό δυναμικό σε Ήπειρο.
- Θα υποβαθμιστεί από μέσο σε χαμηλό το πυρομετεωρολογικό δυναμικό σε Δυτική Μακεδονία.
Οκτώβριος 2025
Με βάση τις διαθέσιμές εποχικές προγνώσεις για τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες που θα επικρατήσουν τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο 2025, εκτιμάται ότι:
- Θα διατηρηθεί υψηλό το πυρομετεωρολογικό δυναμικό σε Στερεά Ελλάδα και Βόρειο Αιγαίο.
- Θα υποβαθμιστεί από ακραίο σε υψηλό το πυρομετεωρολογικό δυναμικό σε Αττική, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο, Νότιο Αιγαίο και Κρήτη.
- Θα διατηρηθεί μέσο το πυρομετεωρολογικό δυναμικό σε Ήπειρο.
- Θα υποβαθμιστεί από υψηλό σε μέσο το πυρομετεωρολογικό δυναμικό σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και Ιόνια Νησιά.
- Θα διατηρηθεί χαμηλό το πυρομετεωρολογικό δυναμικό σε Δυτική Μακεδονία.
- Θα υποβαθμιστεί από μέσο σε χαμηλό το πυρομετεωρολογικό δυναμικό σε Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία.
Τι είναι το πυρομετεωρολογικό δυναμικό;
Το πυρομετεωρολογικό δυναμικό περιγράφει πόσο ευνοϊκές είναι οι μετεωρολογικές συνθήκες για την εκδήλωση και εξάπλωση δασικών πυρκαγιών. Η επισκόπηση του βασίζεται σε ανάλυση των προηγούμενων μηνών και εποχικά προγνωστικά δεδομένα.
Στόχος της εκτίμησης είναι η ανίχνευση Περιφερειών της Ελλάδας όπου με βάση αναλύσεις των παρελθουσών συνθηκών και εποχικών προγνωστικών δεδομένων, το περιβάλλον αναμένεται να είναι λιγότερο ή περισσότερο ευνοϊκό για την εκδήλωση και εξάπλωση δασικών πυρκαγιών.
