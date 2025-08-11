Καιρός: Τους 42°C άγγιξε το θερμόμετρο - Συνεχίζονται τα μελτέμια την Τρίτη

Αναλυτικά ο καιρός την Τρίτη, σύμφωνα με την ΕΜΥ

Υψηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν στην χώρα τη Δευτέρα (11/8), με τη μέγιστη θερμοκρασία στην Πελοπόννησο να φτάνει τους 42°C.Στον χάρτη της εικόνας που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα καθώς και οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες. Οι λευκοί κύκλοι υποδηλώνουν τους σταθμούς όπου η μέγιστη θερμοκρασία ξεπέρασε τους 37°C. Όπως προκύπτει από τις υπόλοιπες πληροφορίες που παρουσιάζονται στην εικόνα αυτή, η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 35°C σε 242 από τους 550 επί του παρόντος ενεργούς σταθμούς (ποσοστό ~44%) και τους 37°C σε 122 σταθμούς (ποσοστό ~22%). Τέλος, το φράγμα των 40°C ξεπεράστηκε σε 17 σταθμούς.Γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 και στο κεντρικό Αιγαίο πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά ηπειρωτικά τους 39 με 41 βαθμούς, στα βόρεια ηπειρωτικά, το Ιόνιο και το ανατολικό Αιγαίο τους 37 με 38 και στην υπόλοιπη χώρα τους 34 με 36 βαθμούς εκτός από τις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη όπου δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.Καιρός: Αίθριος.Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 19 έως 36 και τοπικά 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.Καιρός: Αίθριος.Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 23 έως 38 και στα ηπειρωτικά 39 έως 41 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.