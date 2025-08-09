Σχεδόν 16.000 στρέμματα κάηκαν από την καταστροφική φωτιά στην Ανατολική Αττική - Δείτε τον χάρτη του Copernicus
Σχεδόν 16.000 στρέμματα κάηκαν από την καταστροφική φωτιά στην Ανατολική Αττική - Δείτε τον χάρτη του Copernicus
Πρόκειται για καταστροφή 15.808 στρεμμάτων - Ανυπολόγιστες καταστροφές σε σπίτια και υποδομές - Το Θυμάρι επλήγη για δεύτερη φορά φέτος από τη φωτιά
Σχεδόν 16.000 στρέμματα έχουν πληγεί από τη μεγάλη φωτιά που κατέκαψε την Ανατολική Αττική στις 8, όπως αποδεκνύει χάρτης του Copernicus Emergency Management Rapid Mapping.
Θυμίζεται ότι στις 26 Ιουνίου, η περιοχή Θυμάρι είχε πληγεί ξανά από πυρκαγιά - γεγονός που το Copernicus επίσης περιλαμβάνει στον χάρτη.
Όπως θα δείτε στην εικόνα που ακολουθεί, το κίτρινο χρώμα αναπαριστά τις εκτάσεις που κάηκαν τον Ιούνιο, ενώ το μαρκαρισμένο πλαίσιο αφορά στις εκτάσεις που επλήγησαν από τη φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής. Συνολικά, πρόκειται για καταστροφή 15.808 στρεμμάτων.
Σημειώνεται ότι η φωτιά άφησε πίσω της καμένα σπίτια, κατεστραμμένα οχήματα και σοβαρές ζημιές σε βασικές υποδομές.
Επιπλέον, ένας ηλικιωμένος έχασε τη ζωή του στο Τογάνι Κερατέας μέσα σε ένα πλινθόκτιστο σπίτι. Η σορός του βρέθηκε στο κρεβάτι του, καθώς φαίνεται πως δεν κατάλαβε έγκαιρα τον κίνδυνο.
Κατά τη διάρκεια της νύχτας σημειώθηκαν εκτεταμένες αναζωπυρώσεις, με αποτέλεσμα να εκδοθούν επανειλημμένα μηνύματα εκκένωσης σε πολλούς οικισμούς, ενώ για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκαν και νυχτερινές ρίψεις νερού από Canadair.
Στη μάχη της κατάσβεσης συνέδραμαν εκατοντάδες πυροσβέστες, κάτοικοι και εθελοντές από την πρώτη στιγμή.
