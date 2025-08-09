Κίνηση τώρα: Τροχαίο στην Αττική Οδό, καραμπόλα 4 αυτοκινήτων στην έξοδο προς Ελευσίνα - Κλειστή η αριστερή λωρίδα

Τροχαίο σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (09.08.2025) στην Αττική Οδό με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές ζημιές σε 4 αυτοκίνητα.Το τροχαίο έγινε στην έξοδο προς Ελευσίνα της Αττικής Οδού.Υπό αδιευκρίνιστο λόγο, τα αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους με αποτέλεσμα να κλείσει η αριστερή λωρίδα.Οι καθυστερήσεις στο σημείο δεν ξεπερνούν τα 15 λεπτά.Σε tweet που έκανε η Αττική Οδός, ενημερώνει πως ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την απομάκρυνση των οχημάτων.Στο σημείο έσπευσε και η τροχαίο για να καταγράψει στο τροχαίο.