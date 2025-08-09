Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Κίνηση τώρα: Τροχαίο στην Αττική Οδό, καραμπόλα 4 αυτοκινήτων στην έξοδο προς Ελευσίνα - Κλειστή η αριστερή λωρίδα
Κίνηση τώρα: Τροχαίο στην Αττική Οδό, καραμπόλα 4 αυτοκινήτων στην έξοδο προς Ελευσίνα - Κλειστή η αριστερή λωρίδα
Τροχαίο σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (09.08.2025) στην Αττική Οδό με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές ζημιές σε 4 αυτοκίνητα.
Το τροχαίο έγινε στην έξοδο προς Ελευσίνα της Αττικής Οδού.
Υπό αδιευκρίνιστο λόγο, τα αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους με αποτέλεσμα να κλείσει η αριστερή λωρίδα.
Οι καθυστερήσεις στο σημείο δεν ξεπερνούν τα 15 λεπτά.
Σε tweet που έκανε η Αττική Οδός, ενημερώνει πως ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την απομάκρυνση των οχημάτων.
Στο σημείο έσπευσε και η τροχαίο για να καταγράψει στο τροχαίο.
Σε ύφεση τα πύρινα μέτωπα σε Ανατολική Αττική και Ηλεία, μάχη με τις αναζωπυρώσεις - 385 απεγκλωβισμοί
Άναψαν τα αίματα στον Πειραιά - Επιβάτες εμπόδισαν τον απόπλου πλοίου για Κυκλάδες όταν τους απαγορεύτηκε η επιβίβαση
Μια μαγική βραδιά υπό το φως της Αυγουστιάτικης πανσελήνου - 'Ολες οι δωρεάν εκδηλώσεις
Το τροχαίο έγινε στην έξοδο προς Ελευσίνα της Αττικής Οδού.
Υπό αδιευκρίνιστο λόγο, τα αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους με αποτέλεσμα να κλείσει η αριστερή λωρίδα.
Οι καθυστερήσεις στο σημείο δεν ξεπερνούν τα 15 λεπτά.
Σε tweet που έκανε η Αττική Οδός, ενημερώνει πως ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την απομάκρυνση των οχημάτων.
Στο σημείο έσπευσε και η τροχαίο για να καταγράψει στο τροχαίο.
Σε ύφεση τα πύρινα μέτωπα σε Ανατολική Αττική και Ηλεία, μάχη με τις αναζωπυρώσεις - 385 απεγκλωβισμοί
Άναψαν τα αίματα στον Πειραιά - Επιβάτες εμπόδισαν τον απόπλου πλοίου για Κυκλάδες όταν τους απαγορεύτηκε η επιβίβαση
Μια μαγική βραδιά υπό το φως της Αυγουστιάτικης πανσελήνου - 'Ολες οι δωρεάν εκδηλώσεις
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα