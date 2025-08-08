Εγκλωβιστήκαμε, οι φλόγες είναι τεράστιες, λέει εθελοντής πυροσβέστης για τη φωτιά στην Κερατέα
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Φωτιά Κερατέα Πυροσβεστική

Εγκλωβιστήκαμε, οι φλόγες είναι τεράστιες, λέει εθελοντής πυροσβέστης για τη φωτιά στην Κερατέα

Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε είπε ο πυροσβέστης στην κάμερα

Εγκλωβιστήκαμε, οι φλόγες είναι τεράστιες, λέει εθελοντής πυροσβέστης για τη φωτιά στην Κερατέα
Μαίνεται η φωτιά στην Κερατέα με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής να δίνουν «μάχη» με τις φλόγες. Στην προσπάθειά τους συνδράμουν και εθελοντές πυροσβέστες που επιχειρούν να σώσουν σπίτια αλλά και τον φυσικό πλούτο της περιοχής.

Εθελοντής πυροσβέστης από την Πολιτική Προστασία του δήμου Λαυρεωτικής που συνδράμει στην κατάσβεση μίλησε στον ΣΚΑΙ και είπε πως εγκλωβίστηκε: «Εγκλωβιστήκαμε, ευτυχώς όλα καλά. Είναι πολύ δύσκολα παιδιά».

«Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ό,τι μπορούμε κάνουμε και εμείς. Βλέπετε οι φλόγες είναι τεράστιες, δυνατός ο αέρας», ανέφερε ο εθελοντής πυροσβέστης.

Στην φωτιά επιχειρούν 190 πυροσβέστες, με 7 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 44 οχήματα. Από αέρος συνδράμουν στην επιχείρηση κατάσβεσης 11 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, ενώ ισχυροί άνεμοι πνέουν στην περιοχή.

Ειδήσεις σήμερα:

Πού έχει φωτιά τώρα - Live χάρτης με τις πυρκαγιές στην Ελλάδα σήμερα (8/8)

«Μην ξανακούσω ότι η πείνα είναι ψεύτικη»: Φορτισμένη τηλεφωνική συνομιλία Τραμπ - Νετανιάχου για τη Γάζα αποκαλύπτει το NBC

Τα έκαναν «γης Μαδιάμ» στην Κατούνα, φωνές και σπρωξίματα επειδή εκδήλωση... σχόλασε νωρίς - Δείτε βίντεο

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Πώς η τεχνολογία ζωντανεύει την Ιστορία συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν

Η COSMOTE TELEKOM, με σημαντικές επενδύσεις και λύσεις συνδεσιμότητας, αναδεικνύει την πλούσια πολιτιστική μας κληρονομιά και την κάνει προσβάσιμη σε όλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης