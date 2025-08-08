Εγκλωβιστήκαμε, οι φλόγες είναι τεράστιες, λέει εθελοντής πυροσβέστης για τη φωτιά στην Κερατέα
Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε είπε ο πυροσβέστης στην κάμερα
Μαίνεται η φωτιά στην Κερατέα με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής να δίνουν «μάχη» με τις φλόγες. Στην προσπάθειά τους συνδράμουν και εθελοντές πυροσβέστες που επιχειρούν να σώσουν σπίτια αλλά και τον φυσικό πλούτο της περιοχής.
Εθελοντής πυροσβέστης από την Πολιτική Προστασία του δήμου Λαυρεωτικής που συνδράμει στην κατάσβεση μίλησε στον ΣΚΑΙ και είπε πως εγκλωβίστηκε: «Εγκλωβιστήκαμε, ευτυχώς όλα καλά. Είναι πολύ δύσκολα παιδιά».
«Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ό,τι μπορούμε κάνουμε και εμείς. Βλέπετε οι φλόγες είναι τεράστιες, δυνατός ο αέρας», ανέφερε ο εθελοντής πυροσβέστης.
Στην φωτιά επιχειρούν 190 πυροσβέστες, με 7 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 44 οχήματα. Από αέρος συνδράμουν στην επιχείρηση κατάσβεσης 11 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, ενώ ισχυροί άνεμοι πνέουν στην περιοχή.
