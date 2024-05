Ένα πρόγραμμα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, που κάνει το όνειρο πραγματικότητα

Κλείσιμο

Sponsored contentΤα τελευταία χρόνια το δημογραφικό ζήτημα απασχολεί την ελληνική κοινωνία ολοένα και περισσότερο, καθώς παρατηρείται μείωση των γεννήσεων. Αυτό οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, όπως είναι για παράδειγμα η μείωση των γυναικών που βρίσκονται σε ηλικία που μπορούν να κάνουν παιδί, καθώς ο μέσος όρος ζωής αυξάνεται. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) για την εξέλιξη πληθυσμού το 2022, διαπιστώνεται ότι η μέση ηλικία τεκνοποίησης των γυναικών έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία 40 χρόνια. Επίσης σημαντικό στοιχείο είναι το γεγονός ότι το 1982 οι περισσότερες γεννήσεις ήταν από γυναίκες ηλικίας 20-34 ετών, ενώ το 2022 οι περισσότερες γεννήσεις είναι από γυναίκες ηλικίας 25-39 ετών. Χαρακτηριστικά, το 1982 γεννήθηκαν 1.707 βρέφη από γυναίκες ηλικίας 40-44 ετών, ενώ το 2022 γεννήθηκαν 6.303 βρέφη από γυναίκες που ανήκουν σε αυτή την ηλιακή ομάδα.Όσον αφορά τις γεννήσεις στη χώρα μας, κατά τη διάρκεια του 2022 ανήλθαν σε 76.541 βρέφη, ενώ αντίστοιχα οι θάνατοι έφθασαν τους 140.801. Τα στοιχεία αυτά μας δείχνουν ότι για κάθε δύο ανθρώπους που πεθαίνουν γεννιέται ένας, γεγονός που μέσα σε λίγα χρόνια αναμένεται να φέρει δραστικές αλλαγές σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο στην ελληνική κοινωνία.Σε τόσο μεγάλα ζητήματα όπως είναι το δημογραφικό, υπάρχουν οργανώσεις που δεν μένουν αμέτοχες, ή ιδρύονται με σκοπό να ανακουφίσουν την κοινωνία από αυτό το σύγχρονο πρόβλημα. Η Be-Live είναι ένα σωματείο με όραμα να βοηθήσει τα υπογόνιμα ζευγάρια να αποκτήσουν παιδί και γι’ αυτό το σκοπό έχει αναπτύξει τη δράση της σε κάθε απομακρυσμένη γωνιά της Ελλάδας, προκειμένου να κάνει την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή προσβάσιμη σε όλους. Έτσι, κάθε χρόνο περίπου 130 γυναίκες/ζευγάρια κάνουν πραγματικότητα το όνειρό τους με τη συμβολή του σωματείου. Τα ζευγάρια που συμμετέχουν επιλέγονται με βάση ιατρικά, οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια που έχει ορίσει η Be-Live, μέσα από μία διάφανη και αξιόπιστη διαδικασία. Αναλυτικότερα τα κριτήρια ένταξης εδώ:Θέλοντας να συμβάλλουν ουσιαστικά σε αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας, τα My market, για 2η συνεχόμενη χρονιά στηρίζουν την οικογένεια με μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, με στόχο να αναδείξουν την συμβολή της μητρότητας στην κοινωνία. Πέρυσι, η εταιρεία είχε ανακοινώσει την πλήρη κάλυψη των εξόδων για τρεις θεραπείες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής σε ανθρώπους που ανήκουν στο ανθρώπινο δυναμικό της METRO, ενώ με τη στήριξη του συνεργαζόμενου φορέα Be-Live, οι συμμετοχές στο πρόγραμμα αυξήθηκαν σε τέσσερις.Σήμερα, έναν χρόνο μετά, τα νέα είναι ευχάριστα και η οικογένεια της ΜΕΤRO ετοιμάζεται να υποδεχτεί με μεγάλη συγκίνηση το πρώτο μωρό του οποίου η μαμά συμμετείχε στο πρόγραμμα της εταιρείας, ενώ οι άλλες τρεις συμμετέχουσες βρίσκονται στο στάδιο της θεραπείας και όλοι εύχονται ολόψυχα ο αγώνας τους να έχει επιτυχία. Για τα My market αυτή ήταν μόνο η αρχή και έτσι για ακόμα μια χρονιά, και με αφορμή την πρόσφατη Γιορτή της Μητέρας στις 12 Μαΐου αλλά και την Ημέρα του Πατέρα στις 16 Ιουνίου, συνεχίζει την έμπρακτη στήριξη στους ανθρώπους της. Γι’ αυτό το λόγο αναλαμβάνει τα έξοδα των θεραπειών υποβοηθούμενης αναπαραγωγής για ακόμη τρεις εργαζόμενους της εταιρείας, οι οποίοι θα ενταχθούν στο πρόγραμμα στήριξης του μη κερδοσκοπικού σωματείου Be-Live, βοηθώντας έτσι το όνειρό τους να μεγαλώσουν την οικογένειά τους. Βασικό κριτήριο ένταξης ενός ζευγαριού στο πρόγραμμα, είναι ένας από τους δύο συζύγους να ανήκει στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας.Τα My market στηρίζουν και ενδυναμώνουν τη μητρότητα και την οικογένεια, δύο έννοιες συνυφασμένες με τον πυρήνα της εταιρείας, και βάζουν στόχο να συνεχίσουν να μοιράζουν χαμόγελα και ελπίδες.