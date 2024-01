Προγράμματα που κάνουν πραγματικότητα τη βιώσιμη ανάπτυξη

Οι μεγάλες επιχειρήσεις είναι εκείνες που επηρεάζουν καταλυτικά όχι μόνο τους οικονομικούς δείκτες, αλλά και το επίπεδο διαβίωσης των ανθρώπων, την καθημερινότητά τους, το παρόν και το μέλλον τους. Είναι εκείνες που σκέφτονται όχι μόνο πάνω στην κερδοφορία και την ανάπτυξη, αλλά και πάνω στην κλιματική αλλαγή, την προστασία του περιβάλλοντος και τον πόρων του πλανήτη. Αυτή είναι μια φιλοσοφία που εφαρμόζει με θέρμη η Coca-Cola στην Ελλάδα, και με προγράμματα όπως το «Zero Drop» και το «Zero Waste HoReCa» φέρνει μικρές και μεγάλες αλλαγές που ωφελούν όχι μόνο τις τοπικές κοινωνίες, αλλά όλους μας. Ο λόγος για τα 2 επιτυχημένα προγράμματα που μέσα στο 2023 εξελίχθηκαν και αναβαθμίστηκαν.

Zero Drop: Καμία σταγόνα χαμένη!

Το νερό, η υπεύθυνη κατανάλωση του και η επιστροφή του στις τοπικές κοινωνίες, αποτελεί προτεραιότητα για την Coca-Cola σε όλον τον κόσμο, αλλά και στην Ελλάδα. Η υπεύθυνη διαχείριση και διαφύλαξή του αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής της για βιώσιμη ανάπτυξη, κάτι που συμπυκνώνεται στο motto «κάθε σταγόνα είναι πολύτιμη». Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία προσπαθεί να βρίσκει νέους, καινοτόμους τρόπους να μειώνει την ποσότητα νερού που χρησιμοποιεί στην παραγωγή των προϊόντων της, να το αναπληρώνει, αλλά και να το επαναχρησιμοποιεί. Οι προσπάθειες της εταιρείας σε αυτήν την κατεύθυνση είναι εμφανείς: Το 2022 η The Coca-Cola Company αναπλήρωσε παγκοσμίως περισσότερο από 159% του νερού που χρησιμοποιείται στα προϊόντα της παγκοσμίως, επιστρέφοντας 291 δισεκατομμύρια λίτρα νερού στις τοπικές κοινότητες και τον πλανήτη συνολικά. Αξιόλογη, όμως, είναι η δράση της και στη χώρα μας, όπου η Coca-Cola στην Ελλάδα στηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη της νησιωτικής αλλά και της ηπειρωτικής Ελλάδας με το «Zero Drop», το πρόγραμμα προστασίας, εξοικονόμησης και διασφάλισης υδατικών πόρων.

Τα τελευταία 17 χρόνια, η Coca-Cola στην Ελλάδα έχει πραγματοποιήσει περισσότερα από 80 έργα προστασίας και επάρκειας νερού σε 38 ελληνικά νησιά και πόλεις, τα οποία έχουν ωφελήσει χιλιάδες πολίτες, διασφαλίζοντας εκατομμύρια λίτρα νερού ετησίως για τις τοπικές κοινωνίες.

Τον Ιούλιο του 2022, σε συνεργασία με την GWP-Med και με την υποστήριξη του Ιδρύματος της Coca-Cola (The Coca-Cola Foundation), η εταιρεία εγκαινίασε στη Φολέγανδρο το πρόγραμμα προστασίας υδατικών πόρων «Zero Drop» με στόχο το νησί να καταφέρει μελλοντικά να έχει μηδενικές απώλειες νερού. Μέσω τεχνικών παρεμβάσεων κατάφερε να εκσυγχρονίσει το δίκτυο νερού και να αυξήσει την επάρκεια στο νησί, εξοικονομώντας ετησίως εκατομμύρια λίτρα νερού για κατοίκους και επισκέπτες.



Το 2023, το πρόγραμμα επεκτάθηκε σε ακόμη δύο περιοχές. Τον Ιούνιο ταξίδεψε στο Ηράκλειο της Κρήτης κάνοντας σημαντικές τεχνικές παρεμβάσεις στην περιοχή του Προφήτη Ηλία και στην κοινότητα Βουτών. Χάρη σε αυτές αποκαταστάθηκαν και ενισχύθηκαν οι υφιστάμενες σωληνώσεις στην περιοχή του Προφήτη Ηλία από τη δεξαμενή που συλλέγει επεξεργασμένα λύματα και τα διοχετεύει για άρδευση. Ταυτόχρονα, πραγματοποιήθηκε πλήρης αποκατάσταση του εξοπλισμού των δύο χώρων που στεγάζουν τις αντλίες νερού του Μεσαρμού και των Ασπροχωμάτων στην κοινότητα Βουτών. Η αποκατάσταση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς αφενός μειώνει το κόστος λειτουργίας των δύο αντλιοστασίων, αφετέρου συμβάλει στην εξοικονόμηση πολλών λίτρων νερού εξασφαλίζοντας μηδενικές απώλειες.

Κάποιους μήνες αργότερα, και συγκεκριμένα πριν το τέλος της χρονιάς, το «Zero Drop» έφτασε και στον Δήμο Τανάγρας. Στόχος του συγκεκριμένου έργου είναι να μεταφέρει βέλτιστες πρακτικές εξοικονόμησης νερού στον δημόσιο τομέα, οι οποίες αρχικά εφαρμόστηκαν σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις του ιδιωτικού τομέα.

Μονάδα Επεξεργασίας Νερού

Συγκεκριμένα, μέσω του εν λόγω προγράμματος υλοποιήθηκαν τεχνικές παρεμβάσεις που εστιάζουν στην ανακυκλοφορία και επαναχρησιμοποίηση του νερού πλύσης των φίλτρων στη μονάδα επεξεργασίας νερού στη δημοτική κοινότητα Καλλιθέας του Δήμου Τανάγρας, η οποία τροφοδοτείται από τον Μόρνο και υδροδοτεί τις Δημοτικές Κοινότητες Άρματος, Καλλιθέας, Ασωπίας και Τανάγρας. Τα οφέλη που αποφέρει το «Zero Drop» στο δήμο Τανάγρας είναι πολλαπλά για τους κατοίκους, τους εργαζόμενους και συνολικά την τοπική κοινωνία, καθώς μέσα από το πρόγραμμα επιτυγχάνεται εξοικονόμηση εκατομμυρίων λίτρων πόσιμου νερού ετησίως, μηδενικές απώλειες νερού και εξοικονόμηση ενέργειας για τη μονάδα επεξεργασίας νερού της Καλλιθέας, αλλά και οφέλη για τον Δήμο, λόγω μικρότερης κατανάλωσης νερού και ενέργειας για την άντλησή του.

(Από αριστερά προς δεξιά): Αγγελική Πατρούμπα, Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων & Βιώσιμης Ανάπτυξης της Coca-Cola Τρία Έψιλον, Νίκος Σκόνδρας, Υπεύθυνος Προγραμμάτων του Global Water Partnership – Mediterranean, Βασίλης Περγάλιας, Δήμαρχος Τανάγρας, Μαρία Τζελέπη, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων, Επικοινωνίας & Βιώσιμης Ανάπτυξης της Coca-Cola Hellas, Δημήτρης Γκίκας, Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τανάγρας



Παράλληλα, στο πλαίσιο του προγράμματος υλοποιούνται δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού, με στόχο την εξοικονόμηση και υπεύθυνη χρήση του νερού στο σπίτι. Συγκεκριμένα, εξειδικευμένη ομάδα πραγματοποιεί ειδικές εκπαιδευτικές δράσεις σε μαθητές του Δήμου Τανάγρας, σχετικά με τον κύκλο του νερού, τις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης, καθώς και την υπεύθυνη χρήση του νερού στην καθημερινότητα.

Παρακολουθήστε εδώ το σχετικό βίντεο



Zero Waste HoReCa: Εστίαση στη βιωσιμότητα

Το 2022, η Coca-Cola πήρε την απόφαση να στηρίξει ακόμη πιο αποφασιστικά τον κλάδο Καφεστίασης στην Ελλάδα, παρουσιάζοντας το 1ο ψηφιακό «Zero Waste HoReCa» Hub, εξελίσσοντας και μεταφέροντας στο online περιβάλλον το αρχικό φυσικό Δίκτυο που είχε δημιουργηθεί το 2019, εν μέσω της πανδημίας που έπληττε τον κλάδο. Και οι δύο δράσεις αποσκοπούσαν στη δωρεάν προσφορά σε επιχειρήσεις και εργαζομένους που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της καφεστίασης και φιλοξενίας όλων όσων χρειάζονται για να υιοθετήσουν στην πράξη μία Zero Waste λογική, δηλαδή λιγότερα σκουπίδια και καλύτερη διαχείριση των απορριμμάτων τους.

Έναν χρόνο μετά, η ψηφιακή πλατφόρμα εκπαίδευσης και αναγνώρισης Zero Waste HoReCa , που εστιάζει στη διαχείριση των απορριμμάτων που παράγονται στο πλαίσιο της λειτουργίας των επιχειρήσεων HoReCa, αναβαθμίζεται, προς χάριν των 1.650 επιχειρήσεων - μελών της, αλλά και όλης της χώρας. Μέχρι τώρα είχαμε την υπεύθυνη διαχείριση των απορριμμάτων, που αφορούσε την ανακύκλωση και την πρόληψη - αποφυγή (απορριμμάτων). Τώρα, το πρόγραμμα επεκτείνει τις δραστηριότητές του εισάγοντας 3 επιπλέον περιβαλλοντικές κατηγορίες βάσει των οποίων θα αξιολογούνται στο εξής οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις: την εξοικονόμηση ενέργειας, την εξοικονόμηση νερού, και την προώθηση βιώσιμων προμηθειών. Μέσω της επέκτασης των δράσεων πάνω σε αυτούς τους τρεις τομείς, το Zero Waste HoReCa θα συμβάλλει έμπρακτα και ουσιαστικά στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και στην ενίσχυση τηςβιώσιμης ανάπτυξης των επιχειρήσεων.Η πρωτοβουλία είναι ύψιστης σημασίας, καθώς ως γνωστόν ο κλάδος HoReCa στην Ελλάδα διαθέτει πάνω από 100.000 επιχειρήσεις, ενώ οι εργαζόμενοι σε αυτόν υπολογίζονται σε πλέον των 600.000. Παράλληλα, βάσει στοιχείων και εκτιμήσεων της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης, ο συγκεκριμένος κλάδος παράγει περίπου το 25% με 35% των συνολικών απορριμμάτων της χώρας, ετησίως.

Έτσι, η ψηφιακή πλατφόρμα εκπαίδευσης και αναγνώρισης Zero Waste HoReCa εξελίσσεται και διευρύνεται, καθώς δεν θα εστιάζει μόνο στην πρόληψη και μείωση των απορριμμάτων, αλλά θα αποτελεί πλέον μία ολιστική προσέγγιση της διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων, δίνοντας εξίσου μεγάλη έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας, νερού καθώς και στην προώθηση των βιώσιμων προμηθειών, με πολλαπλά οφέλη για την κοινωνία και το περιβάλλον. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις που θα σημειώσουν υψηλές επιδόσεις και στις τέσσερις κατηγορίες (Απορρίμματα, Νερό, Ενέργεια και Βιώσιμες προμήθειες), ακολουθώντας πέντε απλά βήματα, θα διακρίνονται και θα επιβραβεύονται με Χρυσή, Αργυρή ή Χάλκινη Zero Waste Διάκριση.

Αναλογικά, διευρύνονται και τα οφέλη της συμμετοχής για την ίδια την επιχείρηση HoReCa που θα πάρει μέρος στο πρόγραμμα. Το να είναι μία επιχείρηση μέλος ενός τέτοιου Δικτύου την καθιστά περιβαλλοντικά υπεύθυνη, κάτι που πλέον είναι ολοένα και περισσότερο ζητούμενο από τους πελάτες των εστιατορίων και των ξενοδοχείων. Επιπλέον, η υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών όπως η ανακύκλωση, η εξοικονόμηση ενέργειας και νερού και η προώθηση των βιώσιμων προμηθειών, βοηθούν μια επιχείρηση να ελαχιστοποιήσει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα και να πετύχει ταυτόχρονα μείωση κόστους στην καθημερινή της λειτουργία. Παράλληλα, μέσω του Zero Waste HoReCa τα μέλη αποκτούν πρόσβαση σε χρήσιμα στοιχεία (νομοθετικά, εκπαιδευτικά κ. ά.) για την πορεία τους και την εξέλιξη των εργαζομένων τους. Σημειωτέον, το Zero Waste HoReCa αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνικής πλατφόρμας Zero Waste Future η οποία δημιουργήθηκε από την Coca-Cola Hellas σε συνεργασία με την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, με την υποστήριξη του Ιδρύματος της Coca-Cola (The Coca-Cola Foundation) και η οποία τελεί υπό την αιγίδα του ΥΠΕΝ.Κάπως έτσι, η Coca-Cola στην Ελλάδα πρωταγωνιστεί στην προσπάθεια για ένα πιο βιώσιμο μέλλον, χωρίς σπατάλες, χωρίς απώλειες, με ενσυναίσθηση και υπευθυνότητα.