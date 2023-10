Η επίσημη ώρα της Μυκόνου

Sponsored Content

Μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της Υψηλής Ωρολογοποιίας για το 2023, σε ευθεία αναφορά στην Ελλάδα και στο κάλλος της χώρας μας, είναι αυτή με την παρουσίαση του εντυπωσιακού «SPIRIT OF BIG BANG TITANIUM BLUE CARBON MYKONOS» της πρωτοπόρας ελβετικής ωρολογοποιίας HUBLOT. Ενός πραγματικού αριστουργήματος του Χρόνου που κυκλοφορεί σε περιορισμένη έκδοση 50 αριθμημένων τεμαχίων και απηχεί το πνεύμα της Μυκονιάτικης αισθητικής.



Πρόκειται για ένα εξαιρετικά κομψό μοντέλο, ένας αυτόματος χρονογράφος τύπου skeleton, που αποτελείται από 278 εξαρτήματα, έχει αυτονομία μπαταρίας περίπου 50 ώρες και αντοχή στο νερό μέχρι τα 100 μέτρα (10 ATM). Στο υποκαντράν που βρίσκεται στη θέση 9 περιστρέφεται ένας περίτεχνος ανεμόμυλος, το έμβλημα του νησιού των Ανέμων. Η θήκη των 42 χιλιοστών είναι από τιτάνιο, το κρύσταλλο από αχάρακτο ζαφείρι, ενώ το μπλε - μαύρο λουράκι από καουτσούκ χαρίζει σπορ χαρακτήρα στην περίτεχνη και στοιβαρή κατασκευή του. Στο μείγμα κατασκευής του περιέχονται και ανθρακονήματα (carbon), ιδιαίτερα στην κορώνα, που μαζί με το τιτάνιο του εξασφαλίζουν χαμηλό βάρος. Υλικά που η HUBLOT αγαπάει να χρησιμοποιεί, εκφράζοντας τις επιδιώξεις μιας ωρολογοποιίας που θεωρείται συνώνυμο των μοντέρνων καιρών και των σύγχρονων τάσεων.

Ήδη, η HUBLOT τιμά από το 2012 το απαράμιλλο «όνειρο» της Μυκόνου, τις παραλίες και τον έναστρο ουρανό του κυκλαδίτικου νησιού με τα limited edition ρολόγια HUBLOT MYKONOS, που έχουν ως σταθερό σημείο αναφοράς το μπλε χρώμα. Μέχρι και πέρυσι τα ρολόγια της σειρά Mykonos, ακολουθούσαν σχεδιαστικά την οικογένεια Classic Fusion της Hublot. Αυτή τη χρονιά και για πρώτη φορά, η Hublot προσάρμοσε το πνεύμα του Big Bang, ενός από τα πιο δημοφιλή μοντέλα του πρόσφατου παρελθόντος (κυκλοφόρησε το 2005), σε ένα σχέδιο το σχήμα του οποίου θυμίζει βαρέλι. Με την έξυπνη και πολυεπίπεδη κατασκευή του, η κάσα ανοίγει το δρόμο σε αμέτρητους συνδυασμούς υλικών και φινιρισμάτων, κάτι που βάζει σχεδιαστική υποθήκη και για μελλοντικά μοντέλα. Αναμφίβολα, το «SPIRIT OF BIG BANG TITANIUM BLUE CARBON MYKONOS» απηχεί πλήρως το «Be First, Different and Unique» πνεύμα της Hublot, που έχει κατακτήσει τον κόσμο.

Τα ρολόγια διατίθενται αποκλειστικά στις τρεις Hublot Boutique της Ελλάδας.

HUBLOT MYKONOS BOUTIQUE: Ματογιάννη 43, 2289-024521, mykonos@hublot-boutique.com

HUBLOT ATHENS BOUTIQUE: Σταδίου 3, Αθήνα, 210-3317 540, athens@hublot-boutique.com

HUBLOT SANTORINI BOUTIQUE: Μαρινάτου Σ. & Υπαπαντής Φηρά, 2286-023300 santorini@hublot-boutique.com

